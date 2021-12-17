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В ЛНР заявили об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения
В ЛНР заявили об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения - РИА Новости, 17.12.2021
В ЛНР заявили об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует увеличение числа снайперов ВСУ в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:12
2021-12-17T14:12
2021-12-17T14:12
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киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует увеличение числа снайперов ВСУ в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Петропавловка и Катериновка, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Мы фиксируем увеличение количества снайперских пар в 24-й и 79-й бригадах в районе населенных пунктов Катериновка и Петропавловка из 131-го разведывательного батальона и центра специального назначения "Запад", - заявил Филипоненко.По его словам, Народная милиция ЛНР не исключает, что на данных участках украинские силовики готовят провокации."Ожидаем провокаций противника на данных участках, в связи с этим мы оставляем за собой право открытия ответного огня на поражение при возникновении угрозы жизни и здоровью мирных граждан и защитников республики", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР заявила об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения