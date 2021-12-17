https://ria.ru/20211217/lnr-1764235733.html

В ЛНР заявили об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения

В ЛНР заявили об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения - РИА Новости, 17.12.2021

В ЛНР заявили об увеличении числа снайперов ВСУ у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует увеличение числа снайперов ВСУ в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:12

2021-12-17T14:12

2021-12-17T14:12

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует увеличение числа снайперов ВСУ в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Петропавловка и Катериновка, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Мы фиксируем увеличение количества снайперских пар в 24-й и 79-й бригадах в районе населенных пунктов Катериновка и Петропавловка из 131-го разведывательного батальона и центра специального назначения "Запад", - заявил Филипоненко.По его словам, Народная милиция ЛНР не исключает, что на данных участках украинские силовики готовят провокации."Ожидаем провокаций противника на данных участках, в связи с этим мы оставляем за собой право открытия ответного огня на поражение при возникновении угрозы жизни и здоровью мирных граждан и защитников республики", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.

https://ria.ru/20211216/bespilotnik-1764069953.html

киев

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр