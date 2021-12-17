Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211217/kuzgtu-1764028319.html
Ученые создали технологию, которая повысит эффективность работы в шахтах
Ученые создали технологию, которая повысит эффективность работы в шахтах - РИА Новости, 17.12.2021
Ученые создали технологию, которая повысит эффективность работы в шахтах
Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали новую технологию, которая повысит эффективность работ по РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T05:00
2021-12-17T05:00
наука
технологии
кемерово
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119516/54/1195165474_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_23cfff7db9937383970e975ccaada3ff.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали новую технологию, которая повысит эффективность работ по бурению в шахтах. По словам авторов, она также снизит нормативную технологическую трудоемкость монтажно-демонтажных работ, выполняемых обслуживающим персоналом, сообщили в пресс-службе КузГТУ.Скважины большого диаметра широко используются на шахтах Кузбасса для проветривания и газоуправления. Традиционно для извлечения газа прокладывается разветвленная газодренажная сеть трубопроводов по капитальным горным выработкам. Подготовка таких выработок протяженностью 1,5-2 км ведется не менее 18 месяцев. Бурение скважин большого диаметра занимает в три раза меньше времени. Использование нового метода поможет быстро и эффективно проветривать забои и удалять метан, что повысит безопасность угледобычи.Ученые кафедры горных машин и комплексов КузГТУ и сотрудники ОАО "Анжеромаш" в результате многолетнего научно-технического сотрудничества разработали конструкции буровых установок типа БГА-2М, БГА-4М. Начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия данные буровые установки прошли всесторонние стендовые исследования, шахтные испытания и были доведены до серийного производства.Специалисты спроектировали несколько компоновок буровых инструментов для проведения скважин под углами 45°-90°, различных диаметров (от 0,13 м до 1,32 м), а также опорно-направляющих фонарей буровых ставов. При этом основой буровых инструментов стали расширители как прямого, так и обратного хода, оснащенные режущим инструментом.Новое конструктивное решение по отношению к буровым инструментам обладает рядом преимуществ перед традиционными, отметил профессор кафедры ГМиК КузГТУ Леонид Маметьев.Также, по его словам, с помощью новой разработки можно совместить добуривание скважины обратным ходом на полную длину с последовательным демонтажом каждой ступени расширителя в зоне рабочего пространства между забойной лобовиной бурового станка и устьем скважины. Кроме того, создается пространство для свободного выхода из скважины и последующего демонтажа в радиальном направлении разъемного опорно-направляющего фонаря."Наконец, разработка позволит уменьшить объемно-массовые показатели и снизить трудоемкость проведения монтажно-демонтажных операций", — добавил Маметьев.На новые технические решения КузГТУ получены патенты РФ 160664, 189655, 190758, 199828, 204712, авторами которых являются сотрудники кафедры горных машин и комплексов.
https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html
https://ria.ru/20210913/kuzgtu-1749373008.html
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119516/54/1195165474_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3283fd60b70080d7ac8dc6863836bb58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
05:00 17.12.2021
 

Ученые создали технологию, которая повысит эффективность работы в шахтах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер добывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске
Шахтер добывает уголь на шахте Глубокая в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали новую технологию, которая повысит эффективность работ по бурению в шахтах. По словам авторов, она также снизит нормативную технологическую трудоемкость монтажно-демонтажных работ, выполняемых обслуживающим персоналом, сообщили в пресс-службе КузГТУ.
Скважины большого диаметра широко используются на шахтах Кузбасса для проветривания и газоуправления. Традиционно для извлечения газа прокладывается разветвленная газодренажная сеть трубопроводов по капитальным горным выработкам. Подготовка таких выработок протяженностью 1,5-2 км ведется не менее 18 месяцев. Бурение скважин большого диаметра занимает в три раза меньше времени. Использование нового метода поможет быстро и эффективно проветривать забои и удалять метан, что повысит безопасность угледобычи.
Самоходный вагон в шахте - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 03:00Наука
В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
Ученые кафедры горных машин и комплексов КузГТУ и сотрудники ОАО "Анжеромаш" в результате многолетнего научно-технического сотрудничества разработали конструкции буровых установок типа БГА-2М, БГА-4М. Начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия данные буровые установки прошли всесторонние стендовые исследования, шахтные испытания и были доведены до серийного производства.
Специалисты спроектировали несколько компоновок буровых инструментов для проведения скважин под углами 45°-90°, различных диаметров (от 0,13 м до 1,32 м), а также опорно-направляющих фонарей буровых ставов. При этом основой буровых инструментов стали расширители как прямого, так и обратного хода, оснащенные режущим инструментом.
Новое конструктивное решение по отношению к буровым инструментам обладает рядом преимуществ перед традиционными, отметил профессор кафедры ГМиК КузГТУ Леонид Маметьев.

"Разработка позволяет устранить трудоемкие операции по расширению устья скважины, сооружению демонтажной ниши, оборудованию полка, оснащенного грузоподъемными механизмами. При этом осуществляется выполнение монтажно-демонтажных операций в стесненных условиях при выходе расширителя обратного хода из устья разбуренной восстающей скважины", — рассказал он.

Также, по его словам, с помощью новой разработки можно совместить добуривание скважины обратным ходом на полную длину с последовательным демонтажом каждой ступени расширителя в зоне рабочего пространства между забойной лобовиной бурового станка и устьем скважины. Кроме того, создается пространство для свободного выхода из скважины и последующего демонтажа в радиальном направлении разъемного опорно-направляющего фонаря.
"Наконец, разработка позволит уменьшить объемно-массовые показатели и снизить трудоемкость проведения монтажно-демонтажных операций", — добавил Маметьев.
На новые технические решения КузГТУ получены патенты РФ 160664, 189655, 190758, 199828, 204712, авторами которых являются сотрудники кафедры горных машин и комплексов.
Рабочий в шахте Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 03:00Наука
В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
 
НаукаТехнологииКемеровоНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде предположили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде предположили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"