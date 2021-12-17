https://ria.ru/20211217/kuzgtu-1764028319.html

Ученые создали технологию, которая повысит эффективность работы в шахтах

Ученые создали технологию, которая повысит эффективность работы в шахтах - РИА Новости, 17.12.2021

Ученые создали технологию, которая повысит эффективность работы в шахтах

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали новую технологию, которая повысит эффективность работ по РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T05:00

2021-12-17T05:00

2021-12-17T05:00

наука

технологии

кемерово

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали новую технологию, которая повысит эффективность работ по бурению в шахтах. По словам авторов, она также снизит нормативную технологическую трудоемкость монтажно-демонтажных работ, выполняемых обслуживающим персоналом, сообщили в пресс-службе КузГТУ.Скважины большого диаметра широко используются на шахтах Кузбасса для проветривания и газоуправления. Традиционно для извлечения газа прокладывается разветвленная газодренажная сеть трубопроводов по капитальным горным выработкам. Подготовка таких выработок протяженностью 1,5-2 км ведется не менее 18 месяцев. Бурение скважин большого диаметра занимает в три раза меньше времени. Использование нового метода поможет быстро и эффективно проветривать забои и удалять метан, что повысит безопасность угледобычи.Ученые кафедры горных машин и комплексов КузГТУ и сотрудники ОАО "Анжеромаш" в результате многолетнего научно-технического сотрудничества разработали конструкции буровых установок типа БГА-2М, БГА-4М. Начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия данные буровые установки прошли всесторонние стендовые исследования, шахтные испытания и были доведены до серийного производства.Специалисты спроектировали несколько компоновок буровых инструментов для проведения скважин под углами 45°-90°, различных диаметров (от 0,13 м до 1,32 м), а также опорно-направляющих фонарей буровых ставов. При этом основой буровых инструментов стали расширители как прямого, так и обратного хода, оснащенные режущим инструментом.Новое конструктивное решение по отношению к буровым инструментам обладает рядом преимуществ перед традиционными, отметил профессор кафедры ГМиК КузГТУ Леонид Маметьев.Также, по его словам, с помощью новой разработки можно совместить добуривание скважины обратным ходом на полную длину с последовательным демонтажом каждой ступени расширителя в зоне рабочего пространства между забойной лобовиной бурового станка и устьем скважины. Кроме того, создается пространство для свободного выхода из скважины и последующего демонтажа в радиальном направлении разъемного опорно-направляющего фонаря."Наконец, разработка позволит уменьшить объемно-массовые показатели и снизить трудоемкость проведения монтажно-демонтажных операций", — добавил Маметьев.На новые технические решения КузГТУ получены патенты РФ 160664, 189655, 190758, 199828, 204712, авторами которых являются сотрудники кафедры горных машин и комплексов.

https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html

https://ria.ru/20210913/kuzgtu-1749373008.html

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технологии, кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева