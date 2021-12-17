https://ria.ru/20211217/kuleba-1764152524.html

Украина нашла "ядерный вариант" в борьбе с Россией

Глава МИД Украины заявил о переговорах по отключению России от SWIFT - РИА Новости, 17.12.2021

Украина нашла "ядерный вариант" в борьбе с Россией

Страны Запада обсуждают введение против России экономических санкций, включая возможное отключение от международной системы SWIFT, из-за ситуации на Украине, об РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T03:10

2021-12-17T03:10

2021-12-17T03:10

в мире

сша

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Страны Запада обсуждают введение против России экономических санкций, включая возможное отключение от международной системы SWIFT, из-за ситуации на Украине, об этом в интервью CNBC заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена.По утверждению Кулебы, речь идет об экономических санкциях "на случай агрессии": ограничении торговли, инвестиций и банковских операций, а также санкциях в отношении суверенного долга России. "И, конечно, "ядерный вариант", который вызывает наибольшие дебаты — отключение России от системы SWIFT", — заявил он.При этом министр признался, что не знаком с полным содержанием обсуждаемого пакета санкций, заметив, что западные партнеры Киева занимаются разработкой ограничительных механизмов без участия Украины.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Касаясь перспективы отключения от SWIFT, в Москве не раз заявляли, что не ощущают угрозы: по словам представителя системы в России Романа Чернова, это никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764137319.html

https://ria.ru/20211216/swift-1764139561.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, мид украины, swift, дмитрий кулеба, россия