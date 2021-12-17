10:54 17.12.2021 (обновлено: 11:24 17.12.2021)
В конгрессе США призвали Байдена снять некоторые ограничения против Кубы
Более ста членов конгресса США призвали Байдена снять часть ограничений в отношении Кубы
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Сто четырнадцать членов конгресса США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой снять некоторые ограничения в отношении Кубы в целях нормализации отношений между двумя странами.
"Мы настоятельно призываем вас немедленно принять гуманитарные меры, чтобы приостановить действие предписаний США, которые препятствуют доставке продуктов питания, лекарств и другой гуманитарной помощи кубинскому народу. Мы также поддерживаем более заметный сдвиг в сторону углубления взаимодействия с Кубой и продвижения в сторону нормализации отношений между Кубой и США", - говорится в письме, опубликованном на сайте комитета Палаты представителей по иностранным делам.
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Кроме того, члены конгресса призвали президента упростить процесс отправки на Кубу медицинских препаратов и оборудования, в частности, наборов для тестирования на коронавирус и аппаратов ИВЛ. Письмо содержит просьбы снять все ограничения на семейные денежные переводы, на банковские и финансовые операции, связанные с гуманитарной помощью, а также отменить ограничения на поездки на Кубу, введенные администрацией бывшего президента Дональда Трампа.
Конгрессмены призвали возобновить взаимодействие с Кубой в ключевых областях, представляющих общий интерес для обеих стран, включая вопросы миграции, реагирования на стихийные бедствия, окружающей среды, а также борьбы с COVID-19 и будущими пандемиями.
Согласно письму, политика взаимодействия служит интересам как кубинского народа, так и США. По мнению авторов письма, эта политика должна привести к дальнейшему углублению взаимодействия и нормализации отношений, в том числе к возобновлению дипломатического взаимодействия на высшем уровне.