https://ria.ru/20211217/kuba-1764179454.html

В конгрессе США призвали Байдена снять некоторые ограничения против Кубы

В конгрессе США призвали Байдена снять некоторые ограничения против Кубы - РИА Новости, 17.12.2021

В конгрессе США призвали Байдена снять некоторые ограничения против Кубы

Сто четырнадцать членов конгресса США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой снять некоторые ограничения в отношении Кубы в целях нормализации... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:54

2021-12-17T10:54

2021-12-17T11:24

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Сто четырнадцать членов конгресса США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой снять некоторые ограничения в отношении Кубы в целях нормализации отношений между двумя странами.Кроме того, члены конгресса призвали президента упростить процесс отправки на Кубу медицинских препаратов и оборудования, в частности, наборов для тестирования на коронавирус и аппаратов ИВЛ. Письмо содержит просьбы снять все ограничения на семейные денежные переводы, на банковские и финансовые операции, связанные с гуманитарной помощью, а также отменить ограничения на поездки на Кубу, введенные администрацией бывшего президента Дональда Трампа.Конгрессмены призвали возобновить взаимодействие с Кубой в ключевых областях, представляющих общий интерес для обеих стран, включая вопросы миграции, реагирования на стихийные бедствия, окружающей среды, а также борьбы с COVID-19 и будущими пандемиями.Согласно письму, политика взаимодействия служит интересам как кубинского народа, так и США. По мнению авторов письма, эта политика должна привести к дальнейшему углублению взаимодействия и нормализации отношений, в том числе к возобновлению дипломатического взаимодействия на высшем уровне.

https://ria.ru/20211210/kuba-1763137285.html

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в мире, сша, куба, джо байден, дональд трамп