https://ria.ru/20211217/krym-1764319745.html

В Крыму запретили развлекательные мероприятия в новогодние праздники

В Крыму запретили развлекательные мероприятия в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2021

В Крыму запретили развлекательные мероприятия в новогодние праздники

В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников, соответствующие... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:00

2021-12-17T20:00

2021-12-17T20:31

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Кроме того, введены требования и к проведению новогодних утренников и концертов в школах и детских садах. Проходить они должны только в классах или группах, без присутствия родителей и родственников.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764257468.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии