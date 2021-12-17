https://ria.ru/20211217/krym-1764319745.html
В Крыму запретили развлекательные мероприятия в новогодние праздники
В Крыму запретили развлекательные мероприятия в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2021
В Крыму запретили развлекательные мероприятия в новогодние праздники
В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников, соответствующие... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:00
2021-12-17T20:00
2021-12-17T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Кроме того, введены требования и к проведению новогодних утренников и концертов в школах и детских садах. Проходить они должны только в классах или группах, без присутствия родителей и родственников.
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общество, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
20:00 17.12.2021 (обновлено: 20:31 17.12.2021)
В Крыму запретили развлекательные мероприятия в новогодние праздники
Глава Крыма Аксенов запретил развлекательные мероприятия в новогодние праздники