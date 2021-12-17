https://ria.ru/20211217/krym-1764306461.html

В Европе потеряли "оккупированные Россией" украинские территории

Евродепутат не смог найти "оккупированные Россией" украинские территории - РИА Новости, 17.12.2021

В Европе потеряли "оккупированные Россией" украинские территории

Крым нельзя называть "оккупированной Россией украинской территорией", так как большинство жителей высказались за присоединение полуострова к России в ходе... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:41

2021-12-17T18:41

2021-12-17T18:53

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россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Крым нельзя называть "оккупированной Россией украинской территорией", так как большинство жителей высказались за присоединение полуострова к России в ходе референдума 2014 года, заявил в ходе выступления в Европарламенте депутат и французский политик Тьерри Мариани."Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов", — сказал он, обращаясь к главе комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо. Отрывок его выступления опубликован на Youtube-канале Мариани.По словам француза, на законность российского Крыма также указывает и отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это часто случается при военном захвате территории.Кремль неоднократно заявлял, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211217/krym-1764159142.html

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в мире, украина, республика крым, тьерри мариани, европарламент, россия