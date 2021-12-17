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В Европе потеряли "оккупированные Россией" украинские территории
Евродепутат не смог найти "оккупированные Россией" украинские территории - РИА Новости, 17.12.2021
В Европе потеряли "оккупированные Россией" украинские территории
Крым нельзя называть "оккупированной Россией украинской территорией", так как большинство жителей высказались за присоединение полуострова к России в ходе... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:41
2021-12-17T18:53
в мире
украина
республика крым
тьерри мариани
европарламент
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Крым нельзя называть "оккупированной Россией украинской территорией", так как большинство жителей высказались за присоединение полуострова к России в ходе референдума 2014 года, заявил в ходе выступления в Европарламенте депутат и французский политик Тьерри Мариани."Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов", — сказал он, обращаясь к главе комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо. Отрывок его выступления опубликован на Youtube-канале Мариани.По словам француза, на законность российского Крыма также указывает и отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это часто случается при военном захвате территории.Кремль неоднократно заявлял, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина
республика крым
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в мире, украина, республика крым, тьерри мариани, европарламент, россия
18:41 17.12.2021 (обновлено: 18:53 17.12.2021)
 
Евродепутат не смог найти "оккупированные Россией" украинские территории

Евродепутат от Франции Мариани назвал Крым частью России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Крым нельзя называть "оккупированной Россией украинской территорией", так как большинство жителей высказались за присоединение полуострова к России в ходе референдума 2014 года, заявил в ходе выступления в Европарламенте депутат и французский политик Тьерри Мариани.
"Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов", — сказал он, обращаясь к главе комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо. Отрывок его выступления опубликован на Youtube-канале Мариани.
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
08:53
Германии следует признать Крым российским, заявил депутат бундестага
По словам француза, на законность российского Крыма также указывает и отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это часто случается при военном захвате территории.
Кремль неоднократно заявлял, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 02:14
На Украине допустили, что ЕС может признать Крым российским
 
В миреУкраинаРеспублика КрымТьерри МарианиЕвропарламентРоссия
 
 
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