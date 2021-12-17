https://ria.ru/20211217/kotyakov-1764232763.html
Планов вводить новогоднюю выплату пенсионерам пока нет, заявил Котяков
Планов вводить новогоднюю выплату пенсионерам пока нет, заявил Котяков - РИА Новости, 17.12.2021
Планов вводить новогоднюю выплату пенсионерам пока нет, заявил Котяков
Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:00
2021-12-17T14:00
2021-12-17T18:35
общество
новый год
пенсионеры
антон котяков
россия
госдума рф
федерация независимых профсоюзов россии
александр шершуков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет, заявил глава Минтруда России Антон Котяков."На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было", — сказал Котяков РИА Новости. Ранее газета "Известия" сообщила, что комитет Госдумы соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет.Как рассказал РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, — вещь хорошая. Он также обратил внимание, что выплаты — это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия.
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общество, новый год, пенсионеры, антон котяков, россия, госдума рф, федерация независимых профсоюзов россии, александр шершуков
14:00 17.12.2021 (обновлено: 18:35 17.12.2021)
Планов вводить новогоднюю выплату пенсионерам пока нет, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков: планов вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам пока нет