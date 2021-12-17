Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211217/korporativy-1764023816.html
Названы популярные направления для новогодних корпоративов
Названы популярные направления для новогодних корпоративов - РИА Новости, 17.12.2021
Названы популярные направления для новогодних корпоративов
Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T05:43
2021-12-17T05:43
туризм
отдых
углич
санкт-петербург
тверь
екатеринбург
новый год
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98692/02/986920283_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ae6171c1677dab98cd30315e5fbb37dd.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Чаще всего россияне бронируют жилье в крымском Судаке, следует из данных, предоставленных туристами, которые планируют отдыхать большими компаниями с 30 декабря по 10 января. На втором месте — горнолыжный курорт "Шерегеш", на третьем — Олонец.Также в рейтинг вошли Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург и Воронеж. Уточняется, что средняя продолжительность отдыха — от одной до четырех ночей.Дешевле всего, согласно результатам исследования, забронировать жилье в Воронеже: сутки обойдутся в 3100 рублей. Самые высокие цены — в Шерегеше (от 13600).
https://ria.ru/20211213/omikron-1763087735.html
углич
санкт-петербург
тверь
екатеринбург
судак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98692/02/986920283_125:0:1900:1331_1920x0_80_0_0_4fce9f08ff9c6b088578390126d30f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отдых, углич, санкт-петербург, тверь, екатеринбург, новый год, новости - туризм, судак, туристы, туризм, куда поехать
05:43 17.12.2021
 
Названы популярные направления для новогодних корпоративов

Эксперты рассказали, какие города чаще всего выбирают россияне для проведения корпоративов

© Fotolia / CandyBox ImagesЛюди на новогоднем приеме
Люди на новогоднем приеме - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Fotolia / CandyBox Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Чаще всего россияне бронируют жилье в крымском Судаке, следует из данных, предоставленных туристами, которые планируют отдыхать большими компаниями с 30 декабря по 10 января. На втором месте — горнолыжный курорт "Шерегеш", на третьем — Олонец.
Также в рейтинг вошли Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург и Воронеж. Уточняется, что средняя продолжительность отдыха — от одной до четырех ночей.
Дешевле всего, согласно результатам исследования, забронировать жилье в Воронеже: сутки обойдутся в 3100 рублей. Самые высокие цены — в Шерегеше (от 13600).
Прилетевшая из ЮАР пассажирка в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 08:00Туризм
Путешествуем безопасно: как "омикрон" повлиял на туризм и что снизит риски
 
ТуризмОтдыхУгличСанкт-ПетербургТверьЕкатеринбургНовый годНовости - ТуризмСудактуристыТуризмкуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде предположили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде предположили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"