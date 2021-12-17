https://ria.ru/20211217/korporativy-1764023816.html

Названы популярные направления для новогодних корпоративов

Названы популярные направления для новогодних корпоративов - РИА Новости, 17.12.2021

Названы популярные направления для новогодних корпоративов

Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T05:43

2021-12-17T05:43

2021-12-17T05:43

туризм

отдых

углич

санкт-петербург

тверь

екатеринбург

новый год

новости - туризм

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Чаще всего россияне бронируют жилье в крымском Судаке, следует из данных, предоставленных туристами, которые планируют отдыхать большими компаниями с 30 декабря по 10 января. На втором месте — горнолыжный курорт "Шерегеш", на третьем — Олонец.Также в рейтинг вошли Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург и Воронеж. Уточняется, что средняя продолжительность отдыха — от одной до четырех ночей.Дешевле всего, согласно результатам исследования, забронировать жилье в Воронеже: сутки обойдутся в 3100 рублей. Самые высокие цены — в Шерегеше (от 13600).

https://ria.ru/20211213/omikron-1763087735.html

углич

санкт-петербург

тверь

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