https://ria.ru/20211217/korporativy-1764023816.html
Названы популярные направления для новогодних корпоративов
Названы популярные направления для новогодних корпоративов - РИА Новости, 17.12.2021
Названы популярные направления для новогодних корпоративов
Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T05:43
2021-12-17T05:43
2021-12-17T05:43
туризм
отдых
углич
санкт-петербург
тверь
екатеринбург
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Чаще всего россияне бронируют жилье в крымском Судаке, следует из данных, предоставленных туристами, которые планируют отдыхать большими компаниями с 30 декабря по 10 января. На втором месте — горнолыжный курорт "Шерегеш", на третьем — Олонец.Также в рейтинг вошли Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург и Воронеж. Уточняется, что средняя продолжительность отдыха — от одной до четырех ночей.Дешевле всего, согласно результатам исследования, забронировать жилье в Воронеже: сутки обойдутся в 3100 рублей. Самые высокие цены — в Шерегеше (от 13600).
https://ria.ru/20211213/omikron-1763087735.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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отдых, углич, санкт-петербург, тверь, екатеринбург, новый год, новости - туризм, судак, туристы, туризм, куда поехать
Названы популярные направления для новогодних корпоративов
Эксперты рассказали, какие города чаще всего выбирают россияне для проведения корпоративов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления пользуются наибольшей популярностью для проведения новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Чаще всего россияне бронируют жилье в крымском Судаке, следует из данных, предоставленных туристами, которые планируют отдыхать большими компаниями с 30 декабря по 10 января. На втором месте — горнолыжный курорт "Шерегеш", на третьем — Олонец.
Также в рейтинг вошли Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург и Воронеж. Уточняется, что средняя продолжительность отдыха — от одной до четырех ночей.
Дешевле всего, согласно результатам исследования, забронировать жилье в Воронеже: сутки обойдутся в 3100 рублей. Самые высокие цены — в Шерегеше (от 13600).