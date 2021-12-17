Путин заявил об эффективности "Спутник V" против омикрон-штамма

"Спутник V" наш работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с "омикроном", чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если конечно у них есть такая необходимость и желание", - сказал президент на съезде РСПП.