https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764242784.html
Путин заявил об эффективности "Спутник V" против омикрон-штамма
Путин заявил об эффективности "Спутник V" против омикрон-штамма - РИА Новости, 17.12.2021
Путин заявил об эффективности "Спутник V" против омикрон-штамма
"Спутник V" эффективен в борьбе с "омикроном", в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:30
2021-12-17T14:30
2021-12-17T14:57
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Спутник V" эффективен в борьбе с "омикроном", в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, сообщил президент России Владимир Путин.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", омикрон-штамм коронавируса
14:30 17.12.2021 (обновлено: 14:57 17.12.2021)
Путин заявил об эффективности "Спутник V" против омикрон-штамма
Президент Путин: "Спутник V" эффективен в борьбе с "омикроном"