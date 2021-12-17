https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764190085.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 17.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2755, Санкт-Петербурге - 1984, Подмосковье - 1452, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:42
2021-12-17T11:42
2021-12-17T11:42
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2755, Санкт-Петербурге - 1984, Подмосковье - 1452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2755, 2. Санкт-Петербург 1984, 3. Московская область 1452", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Туве - 17, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 3.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 2755