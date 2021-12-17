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В России за сутки 37 437 человек вылечились после COVID-19
В России за сутки 37 437 человек вылечились после COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021
В России за сутки 37 437 человек вылечились после COVID-19
За сутки в России выписаны 37 437 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 914 225 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:42
2021-12-17T11:42
2021-12-17T11:42
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 37 437 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 914 225 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 437 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 914 225", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 3509 человек, в Подмосковье - 2721, в Санкт-Петербурге - 2213.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки 37 437 человек вылечились после COVID-19
В России за сутки 37 437 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции