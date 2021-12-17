https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764189964.html

В России за сутки 37 437 человек вылечились после COVID-19

В России за сутки 37 437 человек вылечились после COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021

В России за сутки 37 437 человек вылечились после COVID-19

За сутки в России выписаны 37 437 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 914 225 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:42

2021-12-17T11:42

2021-12-17T11:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757801334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_225de10f020ddb726592e8a6b5c321f0.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 37 437 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 914 225 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 437 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 914 225", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 3509 человек, в Подмосковье - 2721, в Санкт-Петербурге - 2213.

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии