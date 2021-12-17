https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764189702.html

За сутки в России от COVID-19 умерли 1080 человек

За сутки в России от COVID-19 умерли 1080 человек - РИА Новости, 17.12.2021

За сутки в России от COVID-19 умерли 1080 человек

За сутки в России подтверждены 1080 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 295 104 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:41

2021-12-17T11:41

2021-12-17T11:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1080 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 295 104 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1080 смертей... За весь период по России умерло 295 104 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве подтверждены 83 смерти, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 60.

https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html

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