https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764189702.html
За сутки в России от COVID-19 умерли 1080 человек
За сутки в России от COVID-19 умерли 1080 человек - РИА Новости, 17.12.2021
За сутки в России от COVID-19 умерли 1080 человек
За сутки в России подтверждены 1080 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 295 104 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:41
2021-12-17T11:41
2021-12-17T11:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1080 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 295 104 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1080 смертей... За весь период по России умерло 295 104 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве подтверждены 83 смерти, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 60.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в России от COVID-19 умерли 1080 человек
За сутки в России зафиксировали 1080 смертей от COVID-19