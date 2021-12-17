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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764180465.html
Южная Корея усилит ограничения из-за коронавируса
Южная Корея усилит ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 17.12.2021
Южная Корея усилит ограничения из-за коронавируса
Свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено третий день подряд в Южной Корее, которая собирается 18 декабря усилить ограничения, чтобы предотвратить... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:01
2021-12-17T11:01
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
южная корея
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено третий день подряд в Южной Корее, которая собирается 18 декабря усилить ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщило в пятницу информационное агентство Рёнхап.В частности, приводятся данные управления по контролю над заболеваниями, согласно которым за минувшие сутки коронавирус выявили у 7435 человек. С начала пандемии число инфицированных составило 551 551 человек.Накануне было выявлено 7,6 тысячи, а в среду - 7,8 тысячи новых случаев COVID-19. К критически больным отнесены&nbsp; 971 человек, хотя днем ранее их было 989. Умерло 73 человека, общее число скончавшихся во время пандемии достигло 4591 человека.Как отмечает Рёнхап, смертность от COVID-19 в Южной Корее остается на уровне 0,83%.Около 38 тысяч человек в Южной Корее сейчас болеют дома. Полностью привитыми от коронавируса признаны 81,7% жителей страны с населением 52 миллиона человек.В связи с распространением вируса и появлением его разновидности "омикрон", усиленные меры по контролю вводятся в субботу и будут действовать предварительно до 2 января.Таким образом произошел откат назад от начатого в прошлом месяце курса правительства Южной Кореи на "жизнь с COVID-19". В стране вновь собираться вместе будет разрешено не более четырем лицам, сейчас это могут делать шестеро в столице и восемь за ее пределами.С 21.00 или 22.00 бизнес будет прекращать работу.Непривитые от вируса смогут ходить в рестораны, но в одиночку, или чтобы брать еду на вынос. Правительство выплатит по миллиону вон (840 долларов) каждому из 3,2 миллиона представителей малого бизнеса и торговли с этого месяца, сообщает агентство.Что касается международных перелетов, то облегченные правила въезда в Южную Корею будут действовать для пассажиров из Сингапура и с острова Сайпан, но если у них есть отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в пределах 48 часов.
https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763335058.html
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в мире, вакцинация, южная корея, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:01 17.12.2021
 
Южная Корея усилит ограничения из-за коронавируса

Южная Корея усилит ограничения из-за коронавируса после роста числа заболевших COVID-19

© AP Photo / Lee Jin-manМужчина в парке в Кояне, Южная Корея
Мужчина в парке в Кояне, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено третий день подряд в Южной Корее, которая собирается 18 декабря усилить ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщило в пятницу информационное агентство Рёнхап.
В частности, приводятся данные управления по контролю над заболеваниями, согласно которым за минувшие сутки коронавирус выявили у 7435 человек. С начала пандемии число инфицированных составило 551 551 человек.
Накануне было выявлено 7,6 тысячи, а в среду - 7,8 тысячи новых случаев COVID-19. К критически больным отнесены  971 человек, хотя днем ранее их было 989. Умерло 73 человека, общее число скончавшихся во время пандемии достигло 4591 человека.
Как отмечает Рёнхап, смертность от COVID-19 в Южной Корее остается на уровне 0,83%.
Около 38 тысяч человек в Южной Корее сейчас болеют дома. Полностью привитыми от коронавируса признаны 81,7% жителей страны с населением 52 миллиона человек.
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В связи с распространением вируса и появлением его разновидности "омикрон", усиленные меры по контролю вводятся в субботу и будут действовать предварительно до 2 января.
Таким образом произошел откат назад от начатого в прошлом месяце курса правительства Южной Кореи на "жизнь с COVID-19". В стране вновь собираться вместе будет разрешено не более четырем лицам, сейчас это могут делать шестеро в столице и восемь за ее пределами.
С 21.00 или 22.00 бизнес будет прекращать работу.
Непривитые от вируса смогут ходить в рестораны, но в одиночку, или чтобы брать еду на вынос. Правительство выплатит по миллиону вон (840 долларов) каждому из 3,2 миллиона представителей малого бизнеса и торговли с этого месяца, сообщает агентство.
Что касается международных перелетов, то облегченные правила въезда в Южную Корею будут действовать для пассажиров из Сингапура и с острова Сайпан, но если у них есть отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в пределах 48 часов.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияЮжная КореяКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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