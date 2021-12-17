https://ria.ru/20211217/kontslager-1764146796.html

Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки

Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки - РИА Новости, 17.12.2021

Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки

Детские останки обнаружены на месте строительных работ в городе Болхове Орловской области рядом с местом, где в годы Великой Отечественной войны располагался... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T00:39

2021-12-17T00:39

2021-12-17T00:47

общество

великая отечественная война (1941-1945)

поисковое движение россии

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Детские останки обнаружены на месте строительных работ в городе Болхове Орловской области рядом с местом, где в годы Великой Отечественной войны располагался устроенный гитлеровскими оккупантами лагерь для советских военнопленных, информация о находке передана в Следственный комитет, сообщил РИА Новости руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Сергей Щербатый.На фотографиях и кадрах видео с места видны останки как минимум трех человек.В период оккупации на территории Орловской области действовали десятки тюрем и концлагерей. В Болхове фашисты устроили лагерь военнопленных в здании школы имени Карла Маркса. Истощенные от голода красноармейцы работали на строительстве немецких оборонительных сооружений по 10-14 часов в сутки. Когда пленных конвоировали через город на работу, их зверски избивали прикладами и палками. От пыток, истязаний и голода, а также расстрелов в концлагере погибли 500 военнопленных, трупы которых гитлеровцы вывозили за город и сбрасывали в ров.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная Горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.

https://ria.ru/20211019/germaniya-1755213577.html

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общество, великая отечественная война (1941-1945), поисковое движение россии, россия