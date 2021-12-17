https://ria.ru/20211217/konteynerovoz-1764203025.html

СК возбудил дело после того, как контейнеровоз сел на мель в Приморье

СК возбудил дело после того, как контейнеровоз сел на мель в Приморье - РИА Новости, 17.12.2021

СК возбудил дело после того, как контейнеровоз сел на мель в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело после того, как иностранный контейнеровоз Rise Shine сел на мель в Приморье, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:36

2021-12-17T12:36

2021-12-17T12:36

происшествия

приморский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как иностранный контейнеровоз Rise Shine сел на мель в Приморье, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки, на борту находились 14 членов экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряков эвакуировали. По правому борту Rise Shine обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений. Спасатели откачали часть топлива, но работы приостанавливались из-за погодных условий."Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, по ч. 1 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 26 октября 2021 года иностранное судно прибыло в порт Восточный Приморского края, где встало на рейде в ожидании разгрузки.Восьмого ноября 2021 года центр управления движения судов сделал для всех судов штормовое предупреждение по заливу Находка об усилении восточного, юго-восточного ветра. В этот же день центр управления движения судов передал распоряжение капитана порта всем судам, стоящим на рейде, проследовать на внешнюю защищенную якорную стоянку. Капитан иностранного судна проследовал к указанному месту. Но судно начало дрейфовать на якоре и село на мель в районе мыса Козина. Судно получило пробоину, в связи с чем двигатели судна перестали работать и появилась вода в машинном отделении. На борту судна находился только экипаж в составе 14 человек."В результате указанного транспортного происшествия судовладельцу причинен ущерб на сумму более 1 миллион рублей", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20211111/kitay-1758526770.html

приморский край

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происшествия, приморский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), россия