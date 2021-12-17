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СК возбудил дело после того, как контейнеровоз сел на мель в Приморье
СК возбудил дело после того, как контейнеровоз сел на мель в Приморье - РИА Новости, 17.12.2021
СК возбудил дело после того, как контейнеровоз сел на мель в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело после того, как иностранный контейнеровоз Rise Shine сел на мель в Приморье, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:36
2021-12-17T12:36
происшествия
приморский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как иностранный контейнеровоз Rise Shine сел на мель в Приморье, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки, на борту находились 14 членов экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряков эвакуировали. По правому борту Rise Shine обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений. Спасатели откачали часть топлива, но работы приостанавливались из-за погодных условий."Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, по ч. 1 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 26 октября 2021 года иностранное судно прибыло в порт Восточный Приморского края, где встало на рейде в ожидании разгрузки.Восьмого ноября 2021 года центр управления движения судов сделал для всех судов штормовое предупреждение по заливу Находка об усилении восточного, юго-восточного ветра. В этот же день центр управления движения судов передал распоряжение капитана порта всем судам, стоящим на рейде, проследовать на внешнюю защищенную якорную стоянку. Капитан иностранного судна проследовал к указанному месту. Но судно начало дрейфовать на якоре и село на мель в районе мыса Козина. Судно получило пробоину, в связи с чем двигатели судна перестали работать и появилась вода в машинном отделении. На борту судна находился только экипаж в составе 14 человек."В результате указанного транспортного происшествия судовладельцу причинен ущерб на сумму более 1 миллион рублей", - сообщает следствие.
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происшествия, приморский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), россия
12:36 17.12.2021
 
СК возбудил дело после того, как контейнеровоз сел на мель в Приморье

СК возбудил дело после того, как контейнеровоз Rise Shine сел на мель в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как иностранный контейнеровоз Rise Shine сел на мель в Приморье, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки, на борту находились 14 членов экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряков эвакуировали. По правому борту Rise Shine обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений. Спасатели откачали часть топлива, но работы приостанавливались из-за погодных условий.
Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки. - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 11:29
Китай поблагодарил Россию за спасение моряков контейнеровоза Rise Shine
"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, по ч. 1 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 26 октября 2021 года иностранное судно прибыло в порт Восточный Приморского края, где встало на рейде в ожидании разгрузки.
Восьмого ноября 2021 года центр управления движения судов сделал для всех судов штормовое предупреждение по заливу Находка об усилении восточного, юго-восточного ветра. В этот же день центр управления движения судов передал распоряжение капитана порта всем судам, стоящим на рейде, проследовать на внешнюю защищенную якорную стоянку. Капитан иностранного судна проследовал к указанному месту. Но судно начало дрейфовать на якоре и село на мель в районе мыса Козина. Судно получило пробоину, в связи с чем двигатели судна перестали работать и появилась вода в машинном отделении. На борту судна находился только экипаж в составе 14 человек.
"В результате указанного транспортного происшествия судовладельцу причинен ущерб на сумму более 1 миллион рублей", - сообщает следствие.
Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

Сотрудники МЧС РФ и сотрудники находкинской службы спасения во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

Сотрудники МЧС РФ во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

Местные жители наблюдают за эвакуацией экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
 
ПроисшествияПриморский крайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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