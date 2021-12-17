https://ria.ru/20211217/kitay-1764228759.html

В Китае запретили обслуживать групповые туры

В Китае запретили обслуживать групповые туры - РИА Новости, 17.12.2021

В Китае запретили обслуживать групповые туры

Министерство культуры и туризма КНР запретило турагентствам обслуживать группы до марта следующего года, соответствующее постановление опубликовано в пятницу на РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:22

2021-12-17T17:22

2021-12-17T17:57

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ПЕКИН, 17 дек — РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР запретило турагентствам обслуживать группы до марта следующего года, соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте ведомства."Начиная с сегодняшнего дня (17 декабря — Прим. ред.) приостановить обслуживание туристов, путешествующих между провинциями в портовые города (за исключением имеющих сообщение с Гонконгом и Макао), а также оказывать услуги по продаже пакетов "отель+гостиница", — говорится в релизе.Отмечается, что запрет направлен на предотвращение распространения коронавируса во время январских праздников (выходные 1-3 января), а также в период китайского Нового года (Фестиваля весны). Постановление будет действовать до 15 марта 2022 года. Турагентствам также велели регулировать размеры туристических групп и предоставлять информацию о всех путешественниках через специальную платформу, контролирующую их передвижения.После начала пандемии власти Китая пытаются справиться с внутренней миграцией на Фестиваль весны (в этом году он проходит с 31 января по 6 февраля), когда миллионы жителей возвращаются домой с работы или учебы. Так, в прошлом году правительство активно поощряло тех, кто решил никуда не ехать на праздники. Например, в Пекине операторы мобильной связи предоставили клиентам, оставшимся дома, специальные пакеты по 20 Гб бесплатного интернет-трафика. Кроме того, были усилены карантинные меры, всех путешественников обязали сдать несколько ПЦР-тестов по прибытии в город назначения и по возвращении.В пятницу комитет по делам здравоохранения КНР сообщил о 76 активных и 23 бессимптомных случаях заболевания COVID-19, выявленных в Китае за минувшие сутки. По состоянию на 16 декабря в стране было зарегистрировано 100 076 случаев COVID-19. В двух портовых городах — Тяньцзине и Гуанчжоу — были обнаружены заражения омикрон-штаммом.

https://ria.ru/20211217/vetnam-1764201445.html

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гуанчжоу, макао, китай, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19