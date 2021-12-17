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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211217/kitay-1764228759.html
В Китае запретили обслуживать групповые туры
В Китае запретили обслуживать групповые туры - РИА Новости, 17.12.2021
В Китае запретили обслуживать групповые туры
Министерство культуры и туризма КНР запретило турагентствам обслуживать группы до марта следующего года, соответствующее постановление опубликовано в пятницу на РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:22
2021-12-17T17:57
туризм
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туризм
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 17 дек — РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР запретило турагентствам обслуживать группы до марта следующего года, соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте ведомства."Начиная с сегодняшнего дня (17 декабря — Прим. ред.) приостановить обслуживание туристов, путешествующих между провинциями в портовые города (за исключением имеющих сообщение с Гонконгом и Макао), а также оказывать услуги по продаже пакетов "отель+гостиница", — говорится в релизе.Отмечается, что запрет направлен на предотвращение распространения коронавируса во время январских праздников (выходные 1-3 января), а также в период китайского Нового года (Фестиваля весны). Постановление будет действовать до 15 марта 2022 года. Турагентствам также велели регулировать размеры туристических групп и предоставлять информацию о всех путешественниках через специальную платформу, контролирующую их передвижения.После начала пандемии власти Китая пытаются справиться с внутренней миграцией на Фестиваль весны (в этом году он проходит с 31 января по 6 февраля), когда миллионы жителей возвращаются домой с работы или учебы. Так, в прошлом году правительство активно поощряло тех, кто решил никуда не ехать на праздники. Например, в Пекине операторы мобильной связи предоставили клиентам, оставшимся дома, специальные пакеты по 20 Гб бесплатного интернет-трафика. Кроме того, были усилены карантинные меры, всех путешественников обязали сдать несколько ПЦР-тестов по прибытии в город назначения и по возвращении.В пятницу комитет по делам здравоохранения КНР сообщил о 76 активных и 23 бессимптомных случаях заболевания COVID-19, выявленных в Китае за минувшие сутки. По состоянию на 16 декабря в стране было зарегистрировано 100 076 случаев COVID-19. В двух портовых городах — Тяньцзине и Гуанчжоу — были обнаружены заражения омикрон-штаммом.
https://ria.ru/20211217/vetnam-1764201445.html
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гуанчжоу, макао, китай, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
17:22 17.12.2021 (обновлено: 17:57 17.12.2021)
 
В Китае запретили обслуживать групповые туры

Китайские туроператоры прекратили обслуживание по групповым турам до марта 2022 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы в одном из китайских ресторанов в Пинъяо
Туристы в одном из китайских ресторанов в Пинъяо - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ПЕКИН, 17 дек — РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР запретило турагентствам обслуживать группы до марта следующего года, соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте ведомства.
"Начиная с сегодняшнего дня (17 декабря — Прим. ред.) приостановить обслуживание туристов, путешествующих между провинциями в портовые города (за исключением имеющих сообщение с Гонконгом и Макао), а также оказывать услуги по продаже пакетов "отель+гостиница", — говорится в релизе.
Отмечается, что запрет направлен на предотвращение распространения коронавируса во время январских праздников (выходные 1-3 января), а также в период китайского Нового года (Фестиваля весны). Постановление будет действовать до 15 марта 2022 года.
Турагентствам также велели регулировать размеры туристических групп и предоставлять информацию о всех путешественниках через специальную платформу, контролирующую их передвижения.
После начала пандемии власти Китая пытаются справиться с внутренней миграцией на Фестиваль весны (в этом году он проходит с 31 января по 6 февраля), когда миллионы жителей возвращаются домой с работы или учебы.
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Так, в прошлом году правительство активно поощряло тех, кто решил никуда не ехать на праздники. Например, в Пекине операторы мобильной связи предоставили клиентам, оставшимся дома, специальные пакеты по 20 Гб бесплатного интернет-трафика. Кроме того, были усилены карантинные меры, всех путешественников обязали сдать несколько ПЦР-тестов по прибытии в город назначения и по возвращении.
В пятницу комитет по делам здравоохранения КНР сообщил о 76 активных и 23 бессимптомных случаях заболевания COVID-19, выявленных в Китае за минувшие сутки. По состоянию на 16 декабря в стране было зарегистрировано 100 076 случаев COVID-19. В двух портовых городах — Тяньцзине и Гуанчжоу — были обнаружены заражения омикрон-штаммом.
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