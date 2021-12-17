https://ria.ru/20211217/kino-1764244147.html
Правительство выделит средства на поддержку российского кино
Правительство выделит средства на поддержку российского кино - РИА Новости, 17.12.2021
Правительство выделит средства на поддержку российского кино
Правительство в 2022 году выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на поддержку российского кино, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:34
2021-12-17T14:34
2021-12-17T14:34
правительство рф
михаил мишустин
фонд кино
россия
культура
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764209584_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_4741d507712981b3c8c608e858d4a8fe.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство в 2022 году выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на поддержку российского кино, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа."Накануне этой встречи подробно обсудил все вопросы, связанные с финансированием, в том числе российского кино, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным… Мы с ним подробно проговорили, что можно было бы сделать, я ему изложил наши аргументы. Он поддержал наши подходы к финансированию дополнительному отрасли в следующем году. Мы выделим 5,5 млрд рублей, из них 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительского кино и соответственно 1,5 млрд рублей получит наше министерство культуры", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20211217/kino-1764216833.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764209584_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_862f57e29d6008584a13afcfc01e7b6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, михаил мишустин, фонд кино, россия, новости культуры, культура
Правительство выделит средства на поддержку российского кино
Правительство выделит более пяти миллиардов рублей на поддержку российского кино