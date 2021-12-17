https://ria.ru/20211217/kino-1764244147.html

Правительство выделит средства на поддержку российского кино

Правительство выделит средства на поддержку российского кино - РИА Новости, 17.12.2021

Правительство выделит средства на поддержку российского кино

Правительство в 2022 году выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на поддержку российского кино, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:34

2021-12-17T14:34

2021-12-17T14:34

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михаил мишустин

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новости культуры

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство в 2022 году выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на поддержку российского кино, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа."Накануне этой встречи подробно обсудил все вопросы, связанные с финансированием, в том числе российского кино, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным… Мы с ним подробно проговорили, что можно было бы сделать, я ему изложил наши аргументы. Он поддержал наши подходы к финансированию дополнительному отрасли в следующем году. Мы выделим 5,5 млрд рублей, из них 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительского кино и соответственно 1,5 млрд рублей получит наше министерство культуры", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211217/kino-1764216833.html

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правительство рф, михаил мишустин, фонд кино, россия, новости культуры, культура