https://ria.ru/20211217/kholesterin-1764335055.html

Спасет вам жизнь. Эта деталь указывает на критический уровень холестерина

Назван симптом критического уровня холестерина в крови - РИА Новости, 17.12.2021

Спасет вам жизнь. Эта деталь указывает на критический уровень холестерина

Появление пятен на пальцах ног или изменение цвета на некоторых участках нижних конечностей могут свидетельствовать об критическом уровне холестерина в крови,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:51

2021-12-17T23:51

2021-12-17T23:51

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появление пятен на пальцах ног или изменение цвета на некоторых участках нижних конечностей могут свидетельствовать об критическом уровне холестерина в крови, пишет Daily Express.Как правило, опасным знаком является появление пурпурных пятен. Такие осложнения характерны при появлении холестериновых эмболов, которые способствуют сужению или даже закупорке сосудов.В статье отмечается, что диагностировать их появление бывает затруднительно, однако врачи рекомендуют обращать внимание на первые признаки, свидетельствующие о возникновении эмбола: к таким симптомам относят усталость, лихорадку, резкую потер веса или аппетита, а также боли в мышцах.Чтобы избежать осложнений, связанных с высоким уровнем холестерина, стоит прислушаться к рекомендациям врачей и стараться вести активный образ жизни, а также отдавать предпочтение продуктам, содержащим ненасыщенные жиры.

https://rsport.ria.ru/20211215/kholesterin-1763727123.html

https://rsport.ria.ru/20211130/pitanie-1761444797.html

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