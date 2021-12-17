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Спасет вам жизнь. Эта деталь указывает на критический уровень холестерина
Назван симптом критического уровня холестерина в крови - РИА Новости, 17.12.2021
Спасет вам жизнь. Эта деталь указывает на критический уровень холестерина
Появление пятен на пальцах ног или изменение цвета на некоторых участках нижних конечностей могут свидетельствовать об критическом уровне холестерина в крови,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T23:51
2021-12-17T23:51
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появление пятен на пальцах ног или изменение цвета на некоторых участках нижних конечностей могут свидетельствовать об критическом уровне холестерина в крови, пишет Daily Express.Как правило, опасным знаком является появление пурпурных пятен. Такие осложнения характерны при появлении холестериновых эмболов, которые способствуют сужению или даже закупорке сосудов.В статье отмечается, что диагностировать их появление бывает затруднительно, однако врачи рекомендуют обращать внимание на первые признаки, свидетельствующие о возникновении эмбола: к таким симптомам относят усталость, лихорадку, резкую потер веса или аппетита, а также боли в мышцах.Чтобы избежать осложнений, связанных с высоким уровнем холестерина, стоит прислушаться к рекомендациям врачей и стараться вести активный образ жизни, а также отдавать предпочтение продуктам, содержащим ненасыщенные жиры.
https://rsport.ria.ru/20211215/kholesterin-1763727123.html
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общество, питание, еда, диета, здоровье - общество
23:51 17.12.2021
 
Назван симптом критического уровня холестерина в крови

Daily Express: пятна на пальцах ног указывают на опасный уровень холестерина в крови

© Depositphotos / JordacheПальцы ноги
Пальцы ноги - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / Jordache
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появление пятен на пальцах ног или изменение цвета на некоторых участках нижних конечностей могут свидетельствовать об критическом уровне холестерина в крови, пишет Daily Express.
Как правило, опасным знаком является появление пурпурных пятен. Такие осложнения характерны при появлении холестериновых эмболов, которые способствуют сужению или даже закупорке сосудов.
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В статье отмечается, что диагностировать их появление бывает затруднительно, однако врачи рекомендуют обращать внимание на первые признаки, свидетельствующие о возникновении эмбола: к таким симптомам относят усталость, лихорадку, резкую потер веса или аппетита, а также боли в мышцах.
Чтобы избежать осложнений, связанных с высоким уровнем холестерина, стоит прислушаться к рекомендациям врачей и стараться вести активный образ жизни, а также отдавать предпочтение продуктам, содержащим ненасыщенные жиры.
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