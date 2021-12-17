https://ria.ru/20211217/kharris-1764321179.html

Конфуз Байдена перед студентами попал на видео. Теперь у США новый президент

Конфуз Байдена перед студентами в Южной Каролине попал на видео - РИА Новости, 17.12.2021

Конфуз Байдена перед студентами попал на видео. Теперь у США новый президент

Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал главой государства вице-президента Камалу... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:11

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южная каролина

джо байден

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис."Я из Делавэра. А что касается президента Харрис <...> мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день", — произнес хозяин Белого дома, делая напутствие выпускникам.Американский лидер ранее уже называл Харрис президентом во время публичных заявлений.Если Байден решит переизбираться в 2024 году, он может вновь пригласить Харрис баллотироваться в вице-президенты или отдать предпочтение другому кандидату. Если он решит не переизбираться, Харрис автоматически станет фаворитом праймериз у демократов на высший пост. Кроме того, если Байден не сможет продолжать исполнять свои обязанности, они перейдут к Харрис.Сама Харрис заявила накануне в интервью Wall Street Journal, что не обсуждала с Байденом переизбрание на выборах 2024. В последние месяцы она подвергается критике за предположительные неудачи в политике, многие ее сотрудники уже покинули Белый дом.

https://ria.ru/20211217/bayden-1764169347.html

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в мире, сша, южная каролина, джо байден