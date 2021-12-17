https://ria.ru/20211217/keniya-1764324470.html

Россия ограничит въезд иностранцев из Кении

Россия ограничит въезд иностранцев из Кении - РИА Новости, 17.12.2021

Россия ограничит въезд иностранцев из Кении

Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:45

2021-12-17T20:45

2021-12-17T20:51

распространение коронавируса

кения

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения COVID-19 оперативным штабом принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года: ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764257468.html

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кения, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии