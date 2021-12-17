https://ria.ru/20211217/kama-1764147545.html
В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама" - РИА Новости, 17.12.2021
В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
Новый проект легкового электромобиля "Кама" будет презентован в первом квартале 2022 года, "Камаз" планирует войти в новый стартап, ориентировочно на 25%,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:49
2021-12-17T00:49
2021-12-17T00:49
экономика
сергей когогин
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151137/09/1511370969_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_9ffb9d44975dc52838212f3764bde89b.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый проект легкового электромобиля "Кама" будет презентован в первом квартале 2022 года, "Камаз" планирует войти в новый стартап, ориентировочно на 25%, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.При этом Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара "Кама-1" и проект "Кама". Речь идет о новой компании, которая займется разработкой и производством легковых электрокаров. Примерно в равных долях (по 360 миллионов рублей) в проект инвестировали лично Когогин и бизнесмен Рубен Варданян."Камаз" тоже рассчитывает войти в этот проект, это согласовано с нашими акционерами - ориентировочно на 25%",- добавил Когогин."Я верю, что те идеи, которые были заложены в "Каме-1" и проект "Кама" - это уже развитие этого продукта - имеют право на жизнь. Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами, презентует проект, я думаю, в первом квартале следующего года мы обязательно вас пригласим, сделаем презентацию", - сказал он.При этом топ-менеджер отметил, что для производства "Камы" рассматривается строительство отдельного завода. "У нас ("Камаза" - ред.) нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. Либо мы возьмем что-то из того, что есть в стране (приобретение), либо будем формировать новой завод. Но я в роли инвестора выступаю в этом проекте, не управляющего", - пояснил Когогин.
https://ria.ru/20211208/sobyanin-1762696702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151137/09/1511370969_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_2f4c485dc359044e2784d8a6b64402ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей когогин, авто, россия
В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
В первом квартале 2022 года презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Новый проект легкового электромобиля "Кама" будет презентован в первом квартале 2022 года, "Камаз" планирует войти в новый стартап, ориентировочно на 25%, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин
.
При этом Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара "Кама-1" и проект "Кама". Речь идет о новой компании, которая займется разработкой и производством легковых электрокаров. Примерно в равных долях (по 360 миллионов рублей) в проект инвестировали лично Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
"Камаз" тоже рассчитывает войти в этот проект, это согласовано с нашими акционерами - ориентировочно на 25%",- добавил Когогин.
"Я верю, что те идеи, которые были заложены в "Каме-1" и проект "Кама" - это уже развитие этого продукта - имеют право на жизнь. Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами, презентует проект, я думаю, в первом квартале следующего года мы обязательно вас пригласим, сделаем презентацию", - сказал он.
При этом топ-менеджер отметил, что для производства "Камы" рассматривается строительство отдельного завода. "У нас ("Камаза" - ред.) нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. Либо мы возьмем что-то из того, что есть в стране (приобретение), либо будем формировать новой завод. Но я в роли инвестора выступаю в этом проекте, не управляющего", - пояснил Когогин.