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В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама" - РИА Новости, 17.12.2021
В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
Новый проект легкового электромобиля "Кама" будет презентован в первом квартале 2022 года, "Камаз" планирует войти в новый стартап, ориентировочно на 25%,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:49
2021-12-17T00:49
экономика
сергей когогин
авто
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый проект легкового электромобиля "Кама" будет презентован в первом квартале 2022 года, "Камаз" планирует войти в новый стартап, ориентировочно на 25%, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.При этом Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара "Кама-1" и проект "Кама". Речь идет о новой компании, которая займется разработкой и производством легковых электрокаров. Примерно в равных долях (по 360 миллионов рублей) в проект инвестировали лично Когогин и бизнесмен Рубен Варданян."Камаз" тоже рассчитывает войти в этот проект, это согласовано с нашими акционерами - ориентировочно на 25%",- добавил Когогин."Я верю, что те идеи, которые были заложены в "Каме-1" и проект "Кама" - это уже развитие этого продукта - имеют право на жизнь. Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами, презентует проект, я думаю, в первом квартале следующего года мы обязательно вас пригласим, сделаем презентацию", - сказал он.При этом топ-менеджер отметил, что для производства "Камы" рассматривается строительство отдельного завода. "У нас ("Камаза" - ред.) нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. Либо мы возьмем что-то из того, что есть в стране (приобретение), либо будем формировать новой завод. Но я в роли инвестора выступаю в этом проекте, не управляющего", - пояснил Когогин.
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экономика, сергей когогин, авто, россия
00:49 17.12.2021
 
В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"

В первом квартале 2022 года презентуют проект легкового электромобиля "Кама"

© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкЗарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Людмила Попова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый проект легкового электромобиля "Кама" будет презентован в первом квартале 2022 года, "Камаз" планирует войти в новый стартап, ориентировочно на 25%, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.
При этом Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара "Кама-1" и проект "Кама". Речь идет о новой компании, которая займется разработкой и производством легковых электрокаров. Примерно в равных долях (по 360 миллионов рублей) в проект инвестировали лично Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
"Камаз" тоже рассчитывает войти в этот проект, это согласовано с нашими акционерами - ориентировочно на 25%",- добавил Когогин.
"Я верю, что те идеи, которые были заложены в "Каме-1" и проект "Кама" - это уже развитие этого продукта - имеют право на жизнь. Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами, презентует проект, я думаю, в первом квартале следующего года мы обязательно вас пригласим, сделаем презентацию", - сказал он.
При этом топ-менеджер отметил, что для производства "Камы" рассматривается строительство отдельного завода. "У нас ("Камаза" - ред.) нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. Либо мы возьмем что-то из того, что есть в стране (приобретение), либо будем формировать новой завод. Но я в роли инвестора выступаю в этом проекте, не управляющего", - пояснил Когогин.
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