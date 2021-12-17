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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211217/kaluga-1764327830.html
В Калуге открыли завод "Кроношпан" за 15 миллиардов рублей
В Калуге открыли завод "Кроношпан" за 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.12.2021
В Калуге открыли завод "Кроношпан" за 15 миллиардов рублей
Завод по производству древесноволокнистых плит "Кроношпан Калуга" австрийской компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед" открыли в пятницу в Калужской области,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:35
2021-12-17T21:35
калужская область
экономика
людиновский район
людиново
константин чуйченко
ржд
олег бочаров (политик)
владислав шапша
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КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Завод по производству древесноволокнистых плит "Кроношпан Калуга" австрийской компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед" открыли в пятницу в Калужской области, объем инвестиций составил более 15 миллиардов рублей, сообщило правительство региона.Завод располагается на площадке ОЭЗ "Калуга" в Людиновском районе. "В открытие первой очереди проекта было инвестировано более 15 миллиардов рублей. На производстве создано свыше 200 рабочих мест. Завод будет производить в год не менее 600 тысяч кубометров древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината", - говорится в сообщении областного правительства.По словам министра юстиции России, председателя российской части межправительственной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Константина Чуйченко, запуск предприятия является ярким примером успешного и взаимовыгодного сотрудничества России и Австрии. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров назвал открытие завода серьезным инвестиционным вкладом в лесопромышленный комплекс России.Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что для реализации проекта "Кроношпан Калуга" на территории ОЭЗ была обеспечена вся необходимая инженерная инфраструктура. Совместно с РЖД был построен новый железнодорожный путь, протяженностью 8 километров, которые обеспечил всем резидентам дополнительные логистические возможности."С компанией "Кроношпан" нас связывают особые отношения, мы расцениваем ее как пример успешного международного сотрудничества в Калужской области. Это сотрудничество всегда шло по нарастающей. Наши соглашения выходят за рамки одного проекта. И вслед за этим заводом на площадке в Людиново появятся поэтапно еще три предприятия. По капиталовложениям, по числу занятых это будет одно из крупнейших промышленных объединений области", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Директор компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед" Питер Кайндл поблагодарил руководство Калужской области за эффективное сотрудничество. "Вы нас убедили развивать инвестиции. В 2022 году мы начнем здесь производство декоративной бумаги. Будем печатать бумагу, пропитывать и производить ДСП. Мы верим в Россию и продолжаем инвестиции", - сказал Кайндл.Правительство региона информирует, что в будущие производства компания планирует вложить еще не менее 15 миллиардов рублей.
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экономика, людиновский район, людиново, константин чуйченко, ржд, олег бочаров (политик), владислав шапша, россия
21:35 17.12.2021
 
В Калуге открыли завод "Кроношпан" за 15 миллиардов рублей

В Калуге открыли деревоперерабатывающий завод "Кроношпан" за 15 миллиардов рублей

© MALEEV61Деревообрабатывающий завод "Кроношпан"
Деревообрабатывающий завод Кроношпан
© MALEEV61
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Завод по производству древесноволокнистых плит "Кроношпан Калуга" австрийской компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед" открыли в пятницу в Калужской области, объем инвестиций составил более 15 миллиардов рублей, сообщило правительство региона.
Завод располагается на площадке ОЭЗ "Калуга" в Людиновском районе. "В открытие первой очереди проекта было инвестировано более 15 миллиардов рублей. На производстве создано свыше 200 рабочих мест. Завод будет производить в год не менее 600 тысяч кубометров древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината", - говорится в сообщении областного правительства.
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По словам министра юстиции России, председателя российской части межправительственной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Константина Чуйченко, запуск предприятия является ярким примером успешного и взаимовыгодного сотрудничества России и Австрии. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров назвал открытие завода серьезным инвестиционным вкладом в лесопромышленный комплекс России.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что для реализации проекта "Кроношпан Калуга" на территории ОЭЗ была обеспечена вся необходимая инженерная инфраструктура. Совместно с РЖД был построен новый железнодорожный путь, протяженностью 8 километров, которые обеспечил всем резидентам дополнительные логистические возможности.
"С компанией "Кроношпан" нас связывают особые отношения, мы расцениваем ее как пример успешного международного сотрудничества в Калужской области. Это сотрудничество всегда шло по нарастающей. Наши соглашения выходят за рамки одного проекта. И вслед за этим заводом на площадке в Людиново появятся поэтапно еще три предприятия. По капиталовложениям, по числу занятых это будет одно из крупнейших промышленных объединений области", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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Директор компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед" Питер Кайндл поблагодарил руководство Калужской области за эффективное сотрудничество. "Вы нас убедили развивать инвестиции. В 2022 году мы начнем здесь производство декоративной бумаги. Будем печатать бумагу, пропитывать и производить ДСП. Мы верим в Россию и продолжаем инвестиции", - сказал Кайндл.
Правительство региона информирует, что в будущие производства компания планирует вложить еще не менее 15 миллиардов рублей.
 
Калужская областьЭкономикаЛюдиновский районЛюдиновоКонстантин ЧуйченкоРЖДОлег Бочаров (политик)Владислав ШапшаРоссия
 
 
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