https://ria.ru/20211217/kalendar-1764333303.html

Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков

Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков - РИА Новости, 17.12.2021

Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков

"Дочка" госкорпорации "Роскосмос" - Главкосмос - выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина, сообщается на... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:14

2021-12-17T23:14

2021-12-17T23:14

общество

роскосмос

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главкосмос

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Дочка" госкорпорации "Роскосмос" - Главкосмос - выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина, сообщается на сайте компании.У Ложкина одними из центральных персонажей картин являются коты, кошки и котята, и, так как грядущий год будет годом Голубого Водяного Тигра, отметили в Главкосмосе, главными персонажами нового календаря стали именно котики."Для воплощения идей календаря на 2022 год мы остановились на работах художника Васи Ложкина, который с удовольствием поддержал нашу инициативу и на сей раз отправил своих полюбившихся многим героев осваивать космическое пространство", - отмечают в Главкосмосе.В компании добавили, что сюжеты иллюстраций укладываются в представления Главкосмоса о самоиронии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роскосмос, космос - риа наука, главкосмос