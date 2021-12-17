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Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков - РИА Новости, 17.12.2021
Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
"Дочка" госкорпорации "Роскосмос" - Главкосмос - выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина, сообщается на... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T23:14
2021-12-17T23:14
2021-12-17T23:14
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Дочка" госкорпорации "Роскосмос" - Главкосмос - выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина, сообщается на сайте компании.У Ложкина одними из центральных персонажей картин являются коты, кошки и котята, и, так как грядущий год будет годом Голубого Водяного Тигра, отметили в Главкосмосе, главными персонажами нового календаря стали именно котики."Для воплощения идей календаря на 2022 год мы остановились на работах художника Васи Ложкина, который с удовольствием поддержал нашу инициативу и на сей раз отправил своих полюбившихся многим героев осваивать космическое пространство", - отмечают в Главкосмосе.В компании добавили, что сюжеты иллюстраций укладываются в представления Главкосмоса о самоиронии.
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общество, роскосмос, космос - риа наука, главкосмос
Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с иллюстрациями котиков от Васи Ложкина
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
"Дочка" госкорпорации "Роскосмос
" - Главкосмос
- выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина, сообщается на сайте
компании.
У Ложкина одними из центральных персонажей картин являются коты, кошки и котята, и, так как грядущий год будет годом Голубого Водяного Тигра, отметили в Главкосмосе, главными персонажами нового календаря стали именно котики.
"Для воплощения идей календаря на 2022 год мы остановились на работах художника Васи Ложкина, который с удовольствием поддержал нашу инициативу и на сей раз отправил своих полюбившихся многим героев осваивать космическое пространство", - отмечают в Главкосмосе.
В компании добавили, что сюжеты иллюстраций укладываются в представления Главкосмоса о самоиронии.
"В любом случае котики остаются котиками, они заставляют умиляться не только девочек с бантиками в косичках, но и растапливают сердца брутальных мужчин-ракетчиков и космических инженеров", - отметили в компании.