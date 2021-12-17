https://ria.ru/20211217/johnson-1764145949.html
В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson - РИА Новости, 17.12.2021
В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson из-за осложнений РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:15
2021-12-17T00:15
2021-12-17T00:19
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их.В США ранее были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson. Осложнения по-прежнему очень редки.Регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.Применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновлено по рекомендации ученых.
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в мире, сша, johnson & johnson, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:15 17.12.2021 (обновлено: 00:19 17.12.2021)
В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Эксперты CDC рекомендовали не использовать в США вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости.
Эксперты при медицинском регуляторе США
CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson
из-за осложнений с тромбами.
Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их.
В США ранее были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson. Осложнения по-прежнему очень редки.
Регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.
Применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновлено по рекомендации ученых.