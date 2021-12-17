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В Вене завершился седьмой раунд переговоров по СВПД

В Вене завершился седьмой раунд переговоров по СВПД - РИА Новости, 17.12.2021

В Вене завершился седьмой раунд переговоров по СВПД

Седьмой раунд переговоров по возобновлению СВПД и заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, проходившее в столице Австрии Вене в пятницу,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:30

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по возобновлению СВПД и заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, проходившее в столице Австрии Вене в пятницу, завершились, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Заседание Совместной комиссии по СВПД, так же как и седьмой раунд переговоров в Вене завершились. Переговоры скоро возобновятся", - написал Ульянов в Twitter.Сельмой раунд переговоров в Вен по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211216/stagnatsiya-1763966447.html

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в мире, twitter, тегеран (город), франция, мид ирана, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия