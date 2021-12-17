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Россия призвала НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов

Россия призвала НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов - РИА Новости, 17.12.2021

Россия призвала НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов

Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях, говорится в проекте соглашения о гарантиях... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:00

2021-12-17T14:00

2021-12-17T14:00

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности."Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь, на Балтике и в Черноморском регионе)", - следует из текста, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211214/dialog-1763669934.html

https://ria.ru/20211210/vzaimodeystvie-1763228585.html

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в мире, сша, владимир путин, нато, россия