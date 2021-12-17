https://ria.ru/20211217/interesy-1764250003.html

Россия и Китай не нарушают интересов других стран, заявил Рябков

Россия и Китай не нарушают интересов других стран, заявил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021

Россия и Китай не нарушают интересов других стран, заявил Рябков

Нельзя увязывать российские предложения к США и НАТО о гарантиях безопасности с отношениями Москвы с Пекином, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:54

2021-12-17T14:54

2021-12-17T15:12

китай

россия

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сша

сергей рябков

нато

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нельзя увязывать российские предложения к США и НАТО о гарантиях безопасности с отношениями Москвы с Пекином, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не стал бы соотносить одно с другим. У нас с Китаем отношения совершенно особые, предельно тесные, дружеские... Я не вижу проблем в наших отношениях с Китаем, которые кому-то доставляли бы неудобства. И не вижу никаких действий в наших отношениях с Китаем, которые могут кем-то восприниматься, как несоответствующие их интересам", - заявил Рябков, отвечая на вопросы журналистов.По его оценке, в отношениях РФ с Китаем "нет ничего, что могло бы быть поставлено в контекст наших очень проблемных отношений с США и НАТО".

https://ria.ru/20211215/razgovor-1763835554.html

китай

россия

сша

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2021

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китай, россия, в мире, сша, сергей рябков, нато