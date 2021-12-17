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Наука
https://ria.ru/20211217/intel-1764251551.html
В Intel случайно рассекретили процессоры и видеокарты из будущего
В Intel случайно рассекретили процессоры и видеокарты из будущего - РИА Новости, 17.12.2021
В Intel случайно рассекретили процессоры и видеокарты из будущего
Компания Intel случайно опубликовала драйвер для процессоров и видеокарт, которые еще не были анонсированы. О неожиданной находке, удивившей пользователей Сети, РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:00
2021-12-17T15:00
наука
технологии
intel corporation
компьютерные технологии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Компания Intel случайно опубликовала драйвер для процессоров и видеокарт, которые еще не были анонсированы. О неожиданной находке, удивившей пользователей Сети, сообщает Videocardz.В Intel выпустили тестовый драйвер, который поддерживает ряд оборудования, даже еще не заявленного к выпуску. Среди него значатся процессоры поколений Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake. Последние выйдут не раньше 2024 года.Упоминается и графический ускоритель Intel DG3 под названием Elasti — американский чипмейкер собирается в следующем году выйти на рынок GPU с целой россыпью видеокарт.Файлы также подтверждают конфигурацию будущих интегрированных в процессор графических решений. Intel удвоит, а затем увеличить в четыре раза количество ядер графического процессора по сравнению с актуальным поколением Alder Lake.
https://ria.ru/20211115/tekhnologii-1759139242.html
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технологии, intel corporation, компьютерные технологии
15:00 17.12.2021
 

В Intel случайно рассекретили процессоры и видеокарты из будущего

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Компания Intel случайно опубликовала драйвер для процессоров и видеокарт, которые еще не были анонсированы. О неожиданной находке, удивившей пользователей Сети, сообщает Videocardz.
В Intel выпустили тестовый драйвер, который поддерживает ряд оборудования, даже еще не заявленного к выпуску. Среди него значатся процессоры поколений Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake. Последние выйдут не раньше 2024 года.
Упоминается и графический ускоритель Intel DG3 под названием Elasti — американский чипмейкер собирается в следующем году выйти на рынок GPU с целой россыпью видеокарт.
Файлы также подтверждают конфигурацию будущих интегрированных в процессор графических решений. Intel удвоит, а затем увеличить в четыре раза количество ядер графического процессора по сравнению с актуальным поколением Alder Lake.
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НаукаТехнологииIntel Corporationкомпьютерные технологии
 
 
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