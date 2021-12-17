https://ria.ru/20211217/instrument-1764194531.html

Названа новая жертва США

В Китае назвали страну, которую США используют в качестве "пушечного мяса" - РИА Новости, 17.12.2021

Названа новая жертва США

США используют Литву в качестве "пушечного мяса" в противостоянии со странами, где они пытаются сеять хаос под видом демократии, пишет газета Global Times. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:01

2021-12-17T12:01

2021-12-17T12:01

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. США используют Литву в качестве "пушечного мяса" в противостоянии со странами, где они пытаются сеять хаос под видом демократии, пишет газета Global Times.Издание ссылается на научного сотрудника Китайского института современных международных отношений Сунь Кэциня, по мнению которого Литва принимает на своей территории "оппозиционных лидеров "из других стран, тем самым нарушая принцип ООН о невмешательстве во внутренние дела иностранных государств.Все это происходит при поддержке Вашингтона, которую Вильнюс принимает за честь, однако на деле США вряд ли готовы оказать какую-либо существенную помощь.В качестве примера приводится инцидент с санкциями против предприятия "Беларуськалий", когда нескоординированные решения чуть не привели к отставке высокопоставленных чиновников в Литве.США воспринимают Литву в качестве инструмента для достижения поставленных целей, однако, как это отразится на Вильнюсе, их не интересует, заключает автор.

https://ria.ru/20211215/rossiya-kitay-1763849312.html

https://ria.ru/20211203/protivnik-1761975325.html

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в мире, литва, сша, китай, россия