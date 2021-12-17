https://ria.ru/20211217/inn-1764260353.html

Госдума приняла в первом чтении проект о получении ИНН через "Госуслуги"

Госдума приняла в первом чтении проект о получении ИНН через "Госуслуги" - РИА Новости, 17.12.2021

Госдума приняла в первом чтении проект о получении ИНН через "Госуслуги"

Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект, который допускает возможность постановки граждан на учет в налоговых органах через единый РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:40

2021-12-17T15:40

2021-12-17T16:10

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект, который допускает возможность постановки граждан на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.Документ предусматривает направление физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направление налоговым органом такому физлицу ИНН в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"). Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса."Единый портал государственных и муниципальных услуг стал важнейшим элементом национальной цифровой инфраструктуры. Перечень сервисов, которые можно получить дистанционно в одной точке, постоянно расширяется. Это избавляет граждан от необходимости стоять в "живых очередях" и упрощает оформление всевозможных документов и справок", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.Уже сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства ему необходимо посещать налоговую инспекцию. "После вступления в силу изменений в Налоговый кодекс этот процесс будет полностью переведен в электронный формат", - отметил Володин.Это решение будет очень удобным не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию, ведь еще до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе - о постановке на учет в налоговых органах, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Расширение списка услуг, предоставляемых в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет получение нужных документов и справок, а также избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, также отмечал глава кабмина.

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https://ria.ru/20211206/gosuslug-1762465752.html

https://ria.ru/20211116/sayt-1759221004.html

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общество, госдума рф, госуслуги