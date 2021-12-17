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Мурашко назвал эффективный метод поддержания иммунитета
Мурашко назвал эффективный метод поддержания иммунитета - РИА Новости, 17.12.2021
Мурашко назвал эффективный метод поддержания иммунитета
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил важность вакцинации и ревакцинации от коронавируса, пожелав россиянам отметить Новый год дома, а не с температурой. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:41
2021-12-17T17:41
2021-12-17T17:41
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил важность вакцинации и ревакцинации от коронавируса, пожелав россиянам отметить Новый год дома, а не с температурой."Вакцинация и бустерная вакцинация, повторная вакцинация - это эффективный метод поддержания иммунитета", - сказал Мурашко.Он также отметил важность соблюдения всех требований, чтобы встретить Новый год "дома, а не с температурой".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко назвал эффективный метод поддержания иммунитета
Глава Минздрава Мурашко назвал вакцинацию эффективным методом поддержания иммунитета