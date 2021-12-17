https://ria.ru/20211217/immunitet-1764281344.html

Голикова оценила коллективный иммунитет к COVID-19 в 58,2%

Голикова оценила коллективный иммунитет к COVID-19 в 58,2% - РИА Новости, 17.12.2021

Голикова оценила коллективный иммунитет к COVID-19 в 58,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:02

2021-12-17T17:02

2021-12-17T17:02

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211110/immunitet-1758443304.html

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2021

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