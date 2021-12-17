https://ria.ru/20211217/immunitet-1764281344.html
Голикова оценила коллективный иммунитет к COVID-19 в 58,2%
Голикова оценила коллективный иммунитет к COVID-19 в 58,2% - РИА Новости, 17.12.2021
Голикова оценила коллективный иммунитет к COVID-19 в 58,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:02
2021-12-17T17:02
2021-12-17T17:02
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20211110/immunitet-1758443304.html
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Голикова оценила коллективный иммунитет к COVID-19 в 58,2%
Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%