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Комитет Госдумы одобрил проект о препаратах офф-лейбл при лечении детей
Комитет Госдумы одобрил проект о препаратах офф-лейбл при лечении детей - РИА Новости, 17.12.2021
Комитет Госдумы одобрил проект о препаратах офф-лейбл при лечении детей
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарств по параметрам, не... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:12
2021-12-17T20:12
общество
ирина яровая
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарств по параметрам, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл)."Комитет Государственной думы по охране здоровья на заседании в пятницу, 17 декабря, поддержал и рекомендовал принять во втором чтении законопроект заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой и заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, дающий возможность использования препаратов офф-лейбл для лечения детей", - говорится в сообщении пресс-службы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.Законопроектом предлагается урегулировать вопросы применения лекарстве в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.Как отметила Яровая, сегодня во всем мире без применения препаратов офф-лейбл излечение детей с тяжелыми хроническими заболеваниями невозможно, однако большинство инструкций по применению препаратов для лечения онкологических заболеваний, ревматологических болезней, болезней крови, нервной системы и ряда других не содержит указаний на возможность их применения в отношении детей."На основании детального анализа существующих проблем и сложностей с лечением детей, а также действующих нормативно-правовых актов мною был разработан механизм, который позволит использовать препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, для лечения тяжёлых заболеваний у детей, но только при условии обязательного информирования и получения согласия самого пациента или его представителя", - добавила она. По ее словам, такой подход поддержали и одобрили ведущие детские онкологи.Парламентарий подчеркнула, что законопроект также дает возможность подростку, достигшему 18-летнего возраста, продолжить лечение в детском центре до 2021 года.
https://ria.ru/20211209/sma-1763016695.html
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общество, ирина яровая, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия
20:12 17.12.2021
 
Комитет Госдумы одобрил проект о препаратах офф-лейбл при лечении детей

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о препаратах офф-лейбл при лечении детей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарств по параметрам, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).
"Комитет Государственной думы по охране здоровья на заседании в пятницу, 17 декабря, поддержал и рекомендовал принять во втором чтении законопроект заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой и заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, дающий возможность использования препаратов офф-лейбл для лечения детей", - говорится в сообщении пресс-службы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
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Законопроектом предлагается урегулировать вопросы применения лекарстве в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.
Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.
Как отметила Яровая, сегодня во всем мире без применения препаратов офф-лейбл излечение детей с тяжелыми хроническими заболеваниями невозможно, однако большинство инструкций по применению препаратов для лечения онкологических заболеваний, ревматологических болезней, болезней крови, нервной системы и ряда других не содержит указаний на возможность их применения в отношении детей.
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"На основании детального анализа существующих проблем и сложностей с лечением детей, а также действующих нормативно-правовых актов мною был разработан механизм, который позволит использовать препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, для лечения тяжёлых заболеваний у детей, но только при условии обязательного информирования и получения согласия самого пациента или его представителя", - добавила она. По ее словам, такой подход поддержали и одобрили ведущие детские онкологи.
Парламентарий подчеркнула, что законопроект также дает возможность подростку, достигшему 18-летнего возраста, продолжить лечение в детском центре до 2021 года.
 
ОбществоИрина ЯроваяЕдиная РоссияГосдума РФЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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