https://ria.ru/20211217/gololed-1764761213.html
Горслужбы Москвы повторят при необходимости обработку улиц от гололеда
Горслужбы Москвы повторят при необходимости обработку улиц от гололеда - РИА Новости, 21.12.2021
Горслужбы Москвы повторят при необходимости обработку улиц от гололеда
Коммунальные службы Москвы проводят противогололедную обработку улиц и дорог в пятницу, в случае необходимости цикл работ будет повторен, сообщается в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-17T16:25
2021-12-17T16:25
2021-12-21T16:15
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы проводят противогололедную обработку улиц и дорог в пятницу, в случае необходимости цикл работ будет повторен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В 15 часов специалисты приступили к очередной противогололедной обработке улично-дорожной сети.Горожан просят быть предельно осторожными на улице, а при управлении транспортным средством строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.
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общество, снегопад в москве, москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы