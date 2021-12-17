https://ria.ru/20211217/gololed-1764761213.html

Горслужбы Москвы повторят при необходимости обработку улиц от гололеда

Горслужбы Москвы повторят при необходимости обработку улиц от гололеда - РИА Новости, 21.12.2021

Горслужбы Москвы повторят при необходимости обработку улиц от гололеда

Коммунальные службы Москвы проводят противогололедную обработку улиц и дорог в пятницу, в случае необходимости цикл работ будет повторен, сообщается в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-17T16:25

2021-12-17T16:25

2021-12-21T16:15

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы проводят противогололедную обработку улиц и дорог в пятницу, в случае необходимости цикл работ будет повторен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В 15 часов специалисты приступили к очередной противогололедной обработке улично-дорожной сети.Горожан просят быть предельно осторожными на улице, а при управлении транспортным средством строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20211213/opasnost-1763387857.html

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2021

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