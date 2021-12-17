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Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
Офис Зеленского обратился за помощью к Германии - РИА Новости, 17.12.2021
Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец встретился с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T23:27
2021-12-17T23:27
в мире
украина
нато
мид германии
северный поток — 2
россия
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец встретился с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером и предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности, сообщила пресс-служба офиса по итогам встречи."… Машовец обсудил с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером ситуацию на востоке и вокруг Украины, пути ее улучшения и отдельные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Заместитель руководителя офиса главы государства предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности, что является главным сдерживающим фактором для России, и не создавать искусственных ограничений в этом процессе. Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток — 2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии", - говорится в сообщении на сайте офиса.Помимо этого, Машовец проинформировал коллегу о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины."Роман Машовец предложил Германии как ведущей европейской стране принять меры по консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для недопущения дальнейших агрессивных действий со стороны России, включая применение предупредительного санкционного давления… Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия готова к решительным действиям по поддержке Украины и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем", - добавили в офисе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211217/gaz-1764332171.html
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в мире, украина, нато, мид германии, северный поток — 2, россия
23:27 17.12.2021
 
Офис Зеленского обратился за помощью к Германии

Замглавы офиса Зеленского Машовец обратился за помощью к Германии

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец встретился с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером и предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности, сообщила пресс-служба офиса по итогам встречи.
"… Машовец обсудил с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером ситуацию на востоке и вокруг Украины, пути ее улучшения и отдельные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Заместитель руководителя офиса главы государства предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности, что является главным сдерживающим фактором для России, и не создавать искусственных ограничений в этом процессе. Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток — 2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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Помимо этого, Машовец проинформировал коллегу о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины.
"Роман Машовец предложил Германии как ведущей европейской стране принять меры по консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для недопущения дальнейших агрессивных действий со стороны России, включая применение предупредительного санкционного давления… Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия готова к решительным действиям по поддержке Украины и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем", - добавили в офисе.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреУкраинаНАТОМИД ГерманииСеверный поток — 2Россия
 
 
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