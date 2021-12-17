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Глава Нафтогаза оценил запасы газа на Украине
Глава Нафтогаза оценил запасы газа на Украине - РИА Новости, 17.12.2021
Глава Нафтогаза оценил запасы газа на Украине
Запасов газа в украинских ПХГ достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:33
2021-12-17T19:56
в мире
нафтогаз украины
украина
юрий витренко
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Запасов газа в украинских ПХГ достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко."На Украине нормальные запасы газа, сейчас в наших хранилищах газа больше, чем 15 миллиардов кубометров. Это больше, чем средний показатель 2014-2018 годов. Национальная компания "Нафтогаз Украины" имеет достаточный ресурс газа для того, чтобы обеспечить нужды населения, бюджетных организаций, учреждений здравоохранения, а также нужды других потребителей", - сказал он на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба, трансляция велась в Facebook.По его словам, "Нафтогаз" обеспечивает газ по ценам, которые позволяют не повышать тарифы и цены для населения как на центральное, так и на индивидуальное отопление."Это даёт нам уверенность, что этот отопительный сезон при нормальных условиях мы пройдём с нормальными поставками газа, без перебоев, со стабильными ценами и тарифами на газ", - добавил Витренко.Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве в четверг сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
https://ria.ru/20211215/gazprom-1763930430.html
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в мире, нафтогаз украины, украина, юрий витренко
19:33 17.12.2021 (обновлено: 19:56 17.12.2021)
 
Глава Нафтогаза оценил запасы газа на Украине

Глава Нафтогаза Витренко: запасы газа на Украине более 15 миллиардов кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Запасов газа в украинских ПХГ достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"На Украине нормальные запасы газа, сейчас в наших хранилищах газа больше, чем 15 миллиардов кубометров. Это больше, чем средний показатель 2014-2018 годов. Национальная компания "Нафтогаз Украины" имеет достаточный ресурс газа для того, чтобы обеспечить нужды населения, бюджетных организаций, учреждений здравоохранения, а также нужды других потребителей", - сказал он на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба, трансляция велась в Facebook.
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По его словам, "Нафтогаз" обеспечивает газ по ценам, которые позволяют не повышать тарифы и цены для населения как на центральное, так и на индивидуальное отопление.
"Это даёт нам уверенность, что этот отопительный сезон при нормальных условиях мы пройдём с нормальными поставками газа, без перебоев, со стабильными ценами и тарифами на газ", - добавил Витренко.
Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве в четверг сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
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В миреНафтогаз УкраиныУкраинаЮрий Витренко
 
 
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