19:33 17.12.2021 (обновлено: 19:56 17.12.2021)
Глава Нафтогаза оценил запасы газа на Украине
Глава Нафтогаза Витренко: запасы газа на Украине более 15 миллиардов кубов
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Запасов газа в украинских ПХГ достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"На Украине нормальные запасы газа, сейчас в наших хранилищах газа больше, чем 15 миллиардов кубометров. Это больше, чем средний показатель 2014-2018 годов. Национальная компания "Нафтогаз Украины" имеет достаточный ресурс газа для того, чтобы обеспечить нужды населения, бюджетных организаций, учреждений здравоохранения, а также нужды других потребителей", - сказал он на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба, трансляция велась в Facebook.
15 декабря, 19:04"Газпром" выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной
По его словам, "Нафтогаз" обеспечивает газ по ценам, которые позволяют не повышать тарифы и цены для населения как на центральное, так и на индивидуальное отопление.
"Это даёт нам уверенность, что этот отопительный сезон при нормальных условиях мы пройдём с нормальными поставками газа, без перебоев, со стабильными ценами и тарифами на газ", - добавил Витренко.
Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве в четверг сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
15 декабря, 03:58Минэнерго Украины объяснило инициативу закупки газа для ТЭС и ТЭЦ