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"Сахалин-1" аварийно остановил подачу газа
"Сахалин-1" аварийно остановил подачу газа - РИА Новости, 17.12.2021
"Сахалин-1" аварийно остановил подачу газа
Проект "Сахалин-1" в пятницу аварийно остановил подачу газа в магистральный газопровод, последствий для населения нет: ТЭЦ "Русгидро" в Хабаровском крае и на... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:27
2021-12-17T18:27
экономика
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проект "Сахалин-1" в пятницу аварийно остановил подачу газа в магистральный газопровод, последствий для населения нет: ТЭЦ "Русгидро" в Хабаровском крае и на Сахалине продолжают работать, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ и "Русгидро"."17 декабря в 07-05 произошла аварийная остановка подачи газа с проекта "Сахалин-1" месторождения Чайво компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" в магистральный газопровод "Оха - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении Минэнерго.Отмечается, что Комсомольские ТЭЦ-1, 2 и 3, а также Амурская ТЭЦ-1 и Николаевская ТЭЦ, принадлежащие дочерней компании "Русгидро" ДГК, нагрузку не снижали."Риски нарушения электроснабжения и теплоснабжения потребителей отсутствуют. Последствий нет, станции ДГК работают на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе. Для исключения резкого падения давления перед ГРС города Комсомольск-на-Амуре осуществляется частичный перевод оборудования на резервное топливо", - пояснили в "Русгидро". Там добавили, что запаса резервного топлива, а именно угля, достаточно."Последствий для населения нет", - также отметили в Минэнерго, добавив, что причина аварийной остановки выясняется.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
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экономика, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия
18:27 17.12.2021
 
"Сахалин-1" аварийно остановил подачу газа

"Сахалин-1" аварийно остановил подачу газа, последствий для населения нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проект "Сахалин-1" в пятницу аварийно остановил подачу газа в магистральный газопровод, последствий для населения нет: ТЭЦ "Русгидро" в Хабаровском крае и на Сахалине продолжают работать, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ и "Русгидро".
"17 декабря в 07-05 произошла аварийная остановка подачи газа с проекта "Сахалин-1" месторождения Чайво компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" в магистральный газопровод "Оха - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что Комсомольские ТЭЦ-1, 2 и 3, а также Амурская ТЭЦ-1 и Николаевская ТЭЦ, принадлежащие дочерней компании "Русгидро" ДГК, нагрузку не снижали.
"Риски нарушения электроснабжения и теплоснабжения потребителей отсутствуют. Последствий нет, станции ДГК работают на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе. Для исключения резкого падения давления перед ГРС города Комсомольск-на-Амуре осуществляется частичный перевод оборудования на резервное топливо", - пояснили в "Русгидро". Там добавили, что запаса резервного топлива, а именно угля, достаточно.
"Последствий для населения нет", - также отметили в Минэнерго, добавив, что причина аварийной остановки выясняется.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
Вентиль - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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В Самарской области проводят проверку после повреждения газопровода
 
ЭкономикаХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреРоссия
 
 
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