13:04 17.12.2021 (обновлено: 13:06 17.12.2021)
Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь Песков: сроки по введению "Северного потока — 2" отсутствуют
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сроков по введению "Северного потока 2" нет, это вопрос к регулятору, компания продолжает с ним диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации.. Не нам прогнозировать, когда она произойдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, расстроены ли в Кремле, что решение по "Северному потоку 2" не будет принято в первой половине 2022 года, или это было ожидаемым.
Песков отметил, что "это вопрос исключительно регулятора", и Москва не ставит для себя сроков.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии.
Накануне глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство ожидает, что решение по "Северному потоку 2" не будет принято в первой половине 2022 года.