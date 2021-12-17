https://ria.ru/20211217/gaz-1764213840.html

Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2"

Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.12.2021

Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2"

Сроков по введению "Северного потока 2" нет, это вопрос к регулятору, компания продолжает с ним диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:04

2021-12-17T13:04

2021-12-17T13:06

дмитрий песков

северный поток — 2

экономика

москва

газпром

балтийское море

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сроков по введению "Северного потока 2" нет, это вопрос к регулятору, компания продолжает с ним диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что "это вопрос исключительно регулятора", и Москва не ставит для себя сроков."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии.Накануне глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство ожидает, что решение по "Северному потоку 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

https://ria.ru/20211216/ostanovka-1764143318.html

москва

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