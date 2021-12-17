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Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2"
Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.12.2021
Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2"
Сроков по введению "Северного потока 2" нет, это вопрос к регулятору, компания продолжает с ним диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:04
2021-12-17T13:06
дмитрий песков
северный поток — 2
экономика
москва
газпром
балтийское море
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сроков по введению "Северного потока 2" нет, это вопрос к регулятору, компания продолжает с ним диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что "это вопрос исключительно регулятора", и Москва не ставит для себя сроков."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии.Накануне глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство ожидает, что решение по "Северному потоку 2" не будет принято в первой половине 2022 года.
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дмитрий песков, северный поток — 2, экономика, москва, газпром, балтийское море, nord stream 2 ag, россия
13:04 17.12.2021 (обновлено: 13:06 17.12.2021)
 
Песков ответил на вопрос о сроках по введению "Северного потока — 2"

Пресс-секретарь Песков: сроки по введению "Северного потока — 2" отсутствуют

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сроков по введению "Северного потока 2" нет, это вопрос к регулятору, компания продолжает с ним диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации.. Не нам прогнозировать, когда она произойдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, расстроены ли в Кремле, что решение по "Северному потоку 2" не будет принято в первой половине 2022 года, или это было ожидаемым.
Песков отметил, что "это вопрос исключительно регулятора", и Москва не ставит для себя сроков.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии.
Накануне глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство ожидает, что решение по "Северному потоку 2" не будет принято в первой половине 2022 года.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 23:21
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Дмитрий ПесковСеверный поток — 2ЭкономикаМоскваГазпромБалтийское мореNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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