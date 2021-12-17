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Депутат ГД прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО

Депутат ГД прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО - РИА Новости, 17.12.2021

Депутат ГД прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО

Проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности - сильный ход российской дипломатии, который меняет правила игры, на Западе это вызвало бурную реакцию,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T22:46

2021-12-17T22:46

2021-12-17T22:46

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности - сильный ход российской дипломатии, который меняет правила игры, на Западе это вызвало бурную реакцию, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.Депутат отметил, что предложение России изменит правила игры на мировой арене, РФ предлагает США взять на себя обязательства, которые "не только отодвинут нас от эпохи конца холодной войны, но и заставят Соединенные Штаты вывести свой ядерный потенциал из Европы"."Это реальное изменение правил игры. Если до настоящего времени НАТО и США наступали, обвиняя Россию во всех смертных грехах, то теперь Россия, как бы ни в чем не обвиняя Запад (на самом деле - обвиняя), предлагает договориться о деэскалации и возвращении к статус-кво, которое существовало до расширения НАТО, а также к выполнению Основополагающего акта Россия-НАТО, который был заключен в 1997 году. Пока ядерное оружие в новых членах НАТО не размещается, но все остальные пункты этого документа были нарушены", - добавил он.Парламентарий считает, что на Западе эти "жесткие предложения" вызвали бурную реакцию, но российская сторона не услышала "нет" - "там взяли время на раздумье"."Кроме того, последовало заявление от НАТО, что они готовы к стратегическому диалогу с Россией, если Россия возьмет на себя определенные обязательства. Но сейчас не то время, когда НАТО или Соединенные Штаты должны ставить условия, потому что именно Россия эти условия уже поставила", - констатировал Никонов.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

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в мире, сша, вашингтон (город), вячеслав никонов, нато, госдума рф, россия