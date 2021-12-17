Депутат ГД прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО
Депутат ГД Никонов: Проекты договоров России о гарантиях с США и НАТО меняют правила игры
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности - сильный ход российской дипломатии, который меняет правила игры, на Западе это вызвало бурную реакцию, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале.
МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
"На самом деле, очень необычная ситуация и очень сильный ход со стороны российской дипломатии, вполне в духе Владимира Путина. Этот ход вызвал, я думаю, настоящий "взрыв мозга" в американском, да и во всем западном истеблишменте", - написал политик.
Депутат отметил, что предложение России изменит правила игры на мировой арене, РФ предлагает США взять на себя обязательства, которые "не только отодвинут нас от эпохи конца холодной войны, но и заставят Соединенные Штаты вывести свой ядерный потенциал из Европы".
"Это реальное изменение правил игры. Если до настоящего времени НАТО и США наступали, обвиняя Россию во всех смертных грехах, то теперь Россия, как бы ни в чем не обвиняя Запад (на самом деле - обвиняя), предлагает договориться о деэскалации и возвращении к статус-кво, которое существовало до расширения НАТО, а также к выполнению Основополагающего акта Россия-НАТО, который был заключен в 1997 году. Пока ядерное оружие в новых членах НАТО не размещается, но все остальные пункты этого документа были нарушены", - добавил он.
Парламентарий считает, что на Западе эти "жесткие предложения" вызвали бурную реакцию, но российская сторона не услышала "нет" - "там взяли время на раздумье".
"Кроме того, последовало заявление от НАТО, что они готовы к стратегическому диалогу с Россией, если Россия возьмет на себя определенные обязательства. Но сейчас не то время, когда НАТО или Соединенные Штаты должны ставить условия, потому что именно Россия эти условия уже поставила", - констатировал Никонов.