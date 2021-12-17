https://ria.ru/20211217/garantii-1764238878.html

В МИД объяснили, почему гарантии безопасности должны быть правовыми

В МИД объяснили, почему гарантии безопасности должны быть правовыми - РИА Новости, 17.12.2021

В МИД объяснили, почему гарантии безопасности должны быть правовыми

Гарантии безопасности должны быть правовыми, другого варианта нет из-за полного отсутствия доверия обещаниям США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:21

2021-12-17T14:21

2021-12-17T16:09

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сша

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нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гарантии безопасности должны быть правовыми, другого варианта нет из-за полного отсутствия доверия обещаниям США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, "другого варианта нет, поскольку характерной чертой нынешнего этапа отношений между Россией и коллективным Западом является полное отсутствие доверия"."Нам тут вчера сказали, что выбор за Россией, будут ли отношения улучшаться. Так вот, выбор за НАТО и прежде всего за США. Если США не в состоянии самостоятельно сделать такой выбор и согласиться на предлагаемые нами переговоры, ну что ж, пусть они тогда консультируются дальше", - сказал Рябков в ходе брифинга в пятницу."Пока с точки зрения откликов и реакций мы видели некоторые сообщения для печати о контактах, проведенных высокопоставленным представителем Белого дома с так называемой "Бухарестской девяткой", видели текст заявления НАТО, выпущенный вчера поздно вечером. Там ничего нового нет, кроме констатации того, что соответствующие предложения (России) на той стороне имеются, они изучаются. А дальше воспроизводится все та же аргументация и позиция, которую мы слышим на протяжении уже многих лет", - заявил Рябков на своем брифинге.По его оценке, "эта позиция не помогает, потому что мы предлагаем одно, а в наш адрес выдвигаются ультиматумы, а под покровом этих ультиматумов продолжается опасная деятельность"."Мы с этим не можем больше мириться", - подчеркнул Рябков."Продвижение инфраструктуры альянса (НАТО - ред.) продолжается, этому необходимо положить конец и по сути дела вернуться на те позиции, которые стороны, в данном случае Россия и НАТО, занимали на момент заключения основополагающего акта об основах наших отношений в 1997 году", - сказал дипломат.Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764228559.html

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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия