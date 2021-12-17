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В Ростовской области пресекли подготовку теракта против журналиста
В Ростовской области пресекли подготовку теракта против журналиста - РИА Новости, 17.12.2021
В Ростовской области пресекли подготовку теракта против журналиста
В Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:51
2021-12-17T11:51
2021-12-17T14:34
происшествия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан, сообщили в пятницу в ФСБ РФ."ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ в Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У." гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике", - говорится в релизе.Дома у задержанного изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.По результатам проверок и исследований будет принято процессуальное решение - по какой статье возбуждать уголовное дело.
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происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:51 17.12.2021 (обновлено: 14:34 17.12.2021)
В Ростовской области пресекли подготовку теракта против журналиста
В Ростовской области пресекли подготовку насильственной акции против журналиста