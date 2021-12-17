https://ria.ru/20211217/fsb-1764192711.html

В Ростовской области пресекли подготовку теракта против журналиста

В Ростовской области пресекли подготовку теракта против журналиста - РИА Новости, 17.12.2021

В Ростовской области пресекли подготовку теракта против журналиста

В Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:51

2021-12-17T11:51

2021-12-17T14:34

происшествия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан, сообщили в пятницу в ФСБ РФ."ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ в Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У." гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике", - говорится в релизе.Дома у задержанного изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.По результатам проверок и исследований будет принято процессуальное решение - по какой статье возбуждать уголовное дело.

https://ria.ru/20211202/priznaniya-1761779178.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия