https://ria.ru/20211217/fsb-1764180892.html

В Москве задержали сторонника ИГ*, пытавшегося завербовать студентов

В Москве задержали сторонника ИГ*, пытавшегося завербовать студентов - РИА Новости, 17.12.2021

В Москве задержали сторонника ИГ*, пытавшегося завербовать студентов

В Москве задержали учащегося МИРЭА, который пропагандировал среди сверстников преступную идеологию, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:03

2021-12-17T11:03

2021-12-17T11:43

происшествия

фсб

москва

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Москве задержали учащегося МИРЭА, который пропагандировал среди сверстников преступную идеологию, сообщили в ФСБ.По данным следствия, молодой человек, гражданин одной из республик Средней Азии, неоднократно оправдывал боевиков ИГ* и призывал построить халифат в Ираке и Сирии.Его задержали в университетском общежитии.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.За последние два года силовики предотвратили более 90 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.*Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html

москва

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2021

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происшествия, фсб, москва