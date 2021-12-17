https://ria.ru/20211217/fsb-1764180892.html
В Москве задержали сторонника ИГ*, пытавшегося завербовать студентов
В Москве задержали сторонника ИГ*, пытавшегося завербовать студентов - РИА Новости, 17.12.2021
В Москве задержали сторонника ИГ*, пытавшегося завербовать студентов
В Москве задержали учащегося МИРЭА, который пропагандировал среди сверстников преступную идеологию, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:03
2021-12-17T11:03
2021-12-17T11:43
происшествия
фсб
москва
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Москве задержали учащегося МИРЭА, который пропагандировал среди сверстников преступную идеологию, сообщили в ФСБ.По данным следствия, молодой человек, гражданин одной из республик Средней Азии, неоднократно оправдывал боевиков ИГ* и призывал построить халифат в Ираке и Сирии.Его задержали в университетском общежитии.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.За последние два года силовики предотвратили более 90 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.*Организация признана террористической и запрещена в России.
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происшествия, фсб, москва
11:03 17.12.2021 (обновлено: 11:43 17.12.2021)
В Москве задержали сторонника ИГ*, пытавшегося завербовать студентов
ФСБ задержала в московском общежитии МИРЭА сторонника ИГ*, вербовавшего студентов