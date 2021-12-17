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Лучшие фото недели: "Мисс Вселенная", полуголые Санты и крылья ангела
Лучшие фото недели: "Мисс Вселенная", полуголые Санты и крылья ангела - РИА Новости, 17.12.2021
Лучшие фото недели: "Мисс Вселенная", полуголые Санты и крылья ангела
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 17.12.2021
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мумбаи
будапешт
филиппины
париж
белгород
чили
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мумбаи
будапешт
филиппины
париж
белгород
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фото, фото, мумбаи, будапешт, филиппины, париж, белгород, чили, индия, ньюкасл, краснодарский край, анапа, уганда, бангкок, кентукки, москва, мисс вселенная, парк культуры имени горького, санта-клаус, сицилия, эммануэль макрон, протон-м, т-72б3, наводнение, "капитан вдовиченко" (супертраулер)
11:15 17.12.2021 (обновлено: 11:27 17.12.2021)
 

Лучшие фото недели: "Мисс Вселенная", полуголые Санты и крылья ангела

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Ariel Schalit

"Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху получает бриллиантовую корону от прошлогодней победительницы конкурса Андреа Месы.

Мисс Вселенная 2020 Андреа Меза (справа) венчает Харнааз Сандху из Индии как Мисс Вселенная 2021 во время 70-го конкурса Мисс Вселенная в Эйлате, Израиль
1 из 30

"Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху получает бриллиантовую корону от прошлогодней победительницы конкурса Андреа Месы.

© AP Photo / Ariel Schalit
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат огонь в ангаре на территории парка Горького в Москве.

Пожар на территории Парка Горького в Москве
2 из 30

Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат огонь в ангаре на территории парка Горького в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© AFP 2021 / Chandan Khanna

Район в Кентукки после торнадо.

Район в Доусон-Спрингс, штат Кентукки, после торнадо
3 из 30

Район в Кентукки после торнадо.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Мужчина в костюме Санты дезинфицирует руки школьникам в Мумбаи.

Мужчина в костюме Санты дезинфицирует руки ученикам в школе, Мумбаи, Индия
4 из 30

Мужчина в костюме Санты дезинфицирует руки школьникам в Мумбаи.

© AP Photo / Rafiq Maqbool
© AFP 2021 / Jeff Pachoud

Женщина с собакой в рюкзаке на альпийском горнолыжном курорте.

Женщина с собакой в рюкзаке на горнолыжном курорте Альп-д'Юэз, Альпы
5 из 30

Женщина с собакой в рюкзаке на альпийском горнолыжном курорте.

© AFP 2021 / Jeff Pachoud
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Новогодняя ярмарка на Красной площади.

Новогодняя ярмарка и Покровский собор на Красной площади в Москве
6 из 30

Новогодняя ярмарка на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе
7 из 30

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© REUTERS / Bernadett Szabo

Забег полуголых Санта-Клаусов в центре Будапешта.

Люди принимают участие в забеге half-naked Santa в центре Будапешта, Венгрия
8 из 30

Забег полуголых Санта-Клаусов в центре Будапешта.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury

Гвен Стефани выступает во время Spotify Celebrates Wrapped в Лос-Анджелесе.

Гвен Стефани выступает во время Spotify Celebrates Wrapped в Лос-Анджелесе, Калифорния
9 из 30

Гвен Стефани выступает во время Spotify Celebrates Wrapped в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury
© РИА Новости / Павел ЛьвовТуристы фотографируются в селе Териберка Мурманской области.
Туристы фотографируются в селе Териберка Мурманской области
10 из 30
Туристы фотографируются в селе Териберка Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
© AFP 2021 / Patrick MeinhardtУчастницы соревнований по бодибилдингу в Кении
Участницы соревнований по бодибилдингу в Кении
11 из 30
Участницы соревнований по бодибилдингу в Кении
© AFP 2021 / Patrick Meinhardt
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и космическими аппаратами Экспресс-АМУ3 и Экспресс-АМУ7
12 из 30

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Парад Дедов Морозов на церемонии отправки главной новогодней ели в Москву.

Парад Дедов Морозов на церемонии отправки главной ели страны в Москву
13 из 30

Парад Дедов Морозов на церемонии отправки главной новогодней ели в Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© AFP 2021 / Badru Katumba

Сторонники оппозиционной партии NUP блокируют дорогу в Уганде.

Сторонник оппозиционной партии NUP блокирует дорогу в Кайунге
14 из 30

Сторонники оппозиционной партии NUP блокируют дорогу в Уганде.

© AFP 2021 / Badru Katumba
© AFP 2021 / Sameer Al-Doumy

Участницы конкурса красоты "Мисс Франция 2022" в Кане.

Участницы конкурса красоты Мисс Франция 2022 в Кане
15 из 30

Участницы конкурса красоты "Мисс Франция 2022" в Кане.

© AFP 2021 / Sameer Al-Doumy
© AFP 2021 / Handout

Сотрудник филиппинской береговой охраны эвакуирует пострадавшего от наводнения жителя Кагаян-де-Оро.

Сотрудник филиппинской береговой охраны проводит эвакуацию пострадавшего от наводнения жителя Кагаян-де-Оро
16 из 30

Сотрудник филиппинской береговой охраны эвакуирует пострадавшего от наводнения жителя Кагаян-де-Оро.

© AFP 2021 / Handout
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выставочная экспозиция первого и единственного в России научно-технологического музея, посвященного криптографии, коммуникации, математике и смежным дисциплинам.

Выставочная экспозиция научно-технологического музея о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах в Москве
17 из 30

Выставочная экспозиция первого и единственного в России научно-технологического музея, посвященного криптографии, коммуникации, математике и смежным дисциплинам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© REUTERS / Adnan Abidi

Индийские фермеры покидают место протестов после того, как правительство согласилось с их требованиями.

Индийские фермеры покидают место протестов после того, как правительство согласилось с их требованиями
18 из 30

Индийские фермеры покидают место протестов после того, как правительство согласилось с их требованиями.

© REUTERS / Adnan Abidi
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.

Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия города Анапы
19 из 30

Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

Спасатели эвакуируют женщину из затопленного дома в Испании.

Спасатели эвакуируют женщину из затопленного дома в Туделе, Испания
20 из 30

Спасатели эвакуируют женщину из затопленного дома в Испании.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© REUTERS / Ronen Zvulun

Представительница Франции Клеманс Ботино на фотосессии юбилейного 70-го конкурса "Мисс Вселенная".

Мисс Франция Клеманс Ботино на фотосессии в Эйлате, Израиль
21 из 30

Представительница Франции Клеманс Ботино на фотосессии юбилейного 70-го конкурса "Мисс Вселенная".

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Benoit Tessier

Мужчина гуляет с собакой в Париже.

Мужчина гуляет с собакой в Париже
22 из 30

Мужчина гуляет с собакой в Париже.

© REUTERS / Benoit Tessier
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Тренировка экипажей танка Т-72Б3 в учебном центре на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Тренировка экипажей танка Т-72Б3 в учебном центре по подготовке специалистов для танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа
23 из 30

Тренировка экипажей танка Т-72Б3 в учебном центре на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Аниматор в костюме ангела у Большого театра.

Аниматор в костюме ангела у Большого театра в Москве
24 из 30

Аниматор в костюме ангела у Большого театра.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AP Photo / Matt Patterson

Девушки из группы поддержки футбольного клуба Houston Texans выступают во время матча против Seattle Seahawks.

Девушки из группы поддержки футбольного клуба Houston Texans выступают во время матча против Seattle Seahawks
25 из 30

Девушки из группы поддержки футбольного клуба Houston Texans выступают во время матча против Seattle Seahawks.

© AP Photo / Matt Patterson
© AP Photo / Matias Delacroix

Женщины индейской народности аймара сидят на скамейке в Карикиме, Чили.

Женщины Аймара сидят на скамейке в Карикиме
26 из 30

Женщины индейской народности аймара сидят на скамейке в Карикиме, Чили.

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Последствия взрыва газа в сицилийской коммуне Равануза.

Последствия взрыва газа в Раванузе, Италия
27 из 30

Последствия взрыва газа в сицилийской коммуне Равануза.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде.

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде
28 из 30

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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© AFP 2021 / Jack Taylor

Протестующие у здания парламента в Бангкоке.

Протестующие из провинции Сонгкхла во время акции протеста у здания Парламента в Бангкоке
29 из 30

Протестующие у здания парламента в Бангкоке.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" / Перейти в фотобанк

Рыболовный супертраулер "Капитан Вдовиченко" перед началом заводских ходовых испытаний.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 Капитан Вдовиченко перед началом заводских ходовых испытаний
30 из 30

Рыболовный супертраулер "Капитан Вдовиченко" перед началом заводских ходовых испытаний.

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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