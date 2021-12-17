Лучшие фото недели: "Мисс Вселенная", полуголые Санты и крылья ангела
"Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху получает бриллиантовую корону от прошлогодней победительницы конкурса Андреа Месы.
"Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху получает бриллиантовую корону от прошлогодней победительницы конкурса Андреа Месы.
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат огонь в ангаре на территории парка Горького в Москве.
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат огонь в ангаре на территории парка Горького в Москве.
Район в Кентукки после торнадо.
Мужчина в костюме Санты дезинфицирует руки школьникам в Мумбаи.
Мужчина в костюме Санты дезинфицирует руки школьникам в Мумбаи.
Женщина с собакой в рюкзаке на альпийском горнолыжном курорте.
Новогодняя ярмарка на Красной площади.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.
Забег полуголых Санта-Клаусов в центре Будапешта.
Гвен Стефани выступает во время Spotify Celebrates Wrapped в Лос-Анджелесе.
Гвен Стефани выступает во время Spotify Celebrates Wrapped в Лос-Анджелесе.
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур.
Парад Дедов Морозов на церемонии отправки главной новогодней ели в Москву.
Парад Дедов Морозов на церемонии отправки главной новогодней ели в Москву.
Сторонники оппозиционной партии NUP блокируют дорогу в Уганде.
Участницы конкурса красоты "Мисс Франция 2022" в Кане.
Сотрудник филиппинской береговой охраны эвакуирует пострадавшего от наводнения жителя Кагаян-де-Оро.
Сотрудник филиппинской береговой охраны эвакуирует пострадавшего от наводнения жителя Кагаян-де-Оро.
Выставочная экспозиция первого и единственного в России научно-технологического музея, посвященного криптографии, коммуникации, математике и смежным дисциплинам.
Выставочная экспозиция первого и единственного в России научно-технологического музея, посвященного криптографии, коммуникации, математике и смежным дисциплинам.
Индийские фермеры покидают место протестов после того, как правительство согласилось с их требованиями.
Индийские фермеры покидают место протестов после того, как правительство согласилось с их требованиями.
Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.
Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.
Спасатели эвакуируют женщину из затопленного дома в Испании.
Спасатели эвакуируют женщину из затопленного дома в Испании.
Представительница Франции Клеманс Ботино на фотосессии юбилейного 70-го конкурса "Мисс Вселенная".
Представительница Франции Клеманс Ботино на фотосессии юбилейного 70-го конкурса "Мисс Вселенная".
Мужчина гуляет с собакой в Париже.
Тренировка экипажей танка Т-72Б3 в учебном центре на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
Тренировка экипажей танка Т-72Б3 в учебном центре на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
Аниматор в костюме ангела у Большого театра.
Девушки из группы поддержки футбольного клуба Houston Texans выступают во время матча против Seattle Seahawks.
Девушки из группы поддержки футбольного клуба Houston Texans выступают во время матча против Seattle Seahawks.
Женщины индейской народности аймара сидят на скамейке в Карикиме, Чили.
Женщины индейской народности аймара сидят на скамейке в Карикиме, Чили.
Последствия взрыва газа в сицилийской коммуне Равануза.
Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде.
Протестующие у здания парламента в Бангкоке.
Рыболовный супертраулер "Капитан Вдовиченко" перед началом заводских ходовых испытаний.
Рыболовный супертраулер "Капитан Вдовиченко" перед началом заводских ходовых испытаний.