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https://ria.ru/20211217/finansy-1764287307.html
Набиуллина назвала худший способ распорядиться финансами
Набиуллина назвала худший способ распорядиться финансами - РИА Новости, 17.12.2021
Набиуллина назвала худший способ распорядиться финансами
Принимая решения о том, как потратить или сберечь, стоит ориентироваться на собственные доходы и расходы, а не на ажиотажный спрос, заявила глава Банка России... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:23
2021-12-17T18:01
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Принимая решения о том, как потратить или сберечь, стоит ориентироваться на собственные доходы и расходы, а не на ажиотажный спрос, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.Так, глава регулятора отметила, что сильно бы подумала, прежде чем покупать какие-либо товары из-за информации, что они обязательно будут дорожать."Как я уже говорила, цена может откорректироваться, может и вниз пойти, не расти так быстро. И ажиотажный спрос пройдет, и будут доступны, может быть, наилучшие опции. Здравый смысл — это главное!" — подчеркнула Набиуллина.С другой стороны, повышение ключевой ставки Банком России делает более привлекательными депозиты как форму сбережений."Мы видим, что ставки уже там не съедаются инфляцией, как это было некоторое время назад", — обратила внимание глава ЦБ.Ранее регулятор повысил ключевую ставку на процентный пункт до 8,5 процента. Эта мера призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов, говорится в заявлении Банка России.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
17:23 17.12.2021 (обновлено: 18:01 17.12.2021)
 
Набиуллина назвала худший способ распорядиться финансами

Глава ЦБ Набиуллина предостерегла россиян от импульсивных решений в вопросах финансов

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Банк России
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Принимая решения о том, как потратить или сберечь, стоит ориентироваться на собственные доходы и расходы, а не на ажиотажный спрос, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Худшие финансовые решения — это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства", — сказала она.

Так, глава регулятора отметила, что сильно бы подумала, прежде чем покупать какие-либо товары из-за информации, что они обязательно будут дорожать.
"Как я уже говорила, цена может откорректироваться, может и вниз пойти, не расти так быстро. И ажиотажный спрос пройдет, и будут доступны, может быть, наилучшие опции. Здравый смысл — это главное!" — подчеркнула Набиуллина.
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С другой стороны, повышение ключевой ставки Банком России делает более привлекательными депозиты как форму сбережений.
"Мы видим, что ставки уже там не съедаются инфляцией, как это было некоторое время назад", — обратила внимание глава ЦБ.
Ранее регулятор повысил ключевую ставку на процентный пункт до 8,5 процента. Эта мера призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов, говорится в заявлении Банка России.
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