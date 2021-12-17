https://ria.ru/20211217/evropa-1764184256.html

Российский эксперт предупредил о возможности жестких санкции со стороны ЕС

Российский эксперт предупредил о возможности жестких санкции со стороны ЕС - РИА Новости, 17.12.2021

Российский эксперт предупредил о возможности жестких санкции со стороны ЕС

Евросоюз, скорее всего, сможет оперативно достичь консенсуса и договориться о введении дополнительных жестких санкций против России, у Москвы сейчас нет... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:14

2021-12-17T11:14

2021-12-17T11:14

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евросовет

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Евросоюз, скорее всего, сможет оперативно достичь консенсуса и договориться о введении дополнительных жестких санкций против России, у Москвы сейчас нет союзников в Европе и поэтому следует ожидать любого развития событий, сказал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Глава Евросовета Шарль Мишель в ночь на пятницу заявил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России. Кроме того, депутаты Европарламента в четверг также большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению новых санкций против РФ."С той решимостью, с которой они обсуждают возможность РФ напасть на Украину, наверное, можно предположить, что и дополнительные, жесткие санкции тоже могут быть оперативно введены. И речь идет о санкциях, которые могут очень серьезно повлиять на экономику страны, на ее внешнеторговый оборот - отключение от системы межбанковских переводов SWIFT, запрет на конвертацию доллара и тому подобное. Это все рассматривается серьезно, не просто какой-то разговор и не просто попытка Россию испугать. Вот настолько сильно убеждение, что Россия имеет планы напасть на Украину, и откуда взялись эти убеждения вопрос сложный, ведь все основано на каких-то непонятных слухах", - сказал эксперт.По его прогнозу, страны ЕС смогут достичь консенсуса о введении новых ограничительных мер в случае эскалации ситуации на Украине, даже если она будет спровоцирована Киевом."У Россия нет союзников в Европе и из-за этого мы должны ожидать любой сценарий, даже самый жесткий, к сожалению", - добавил Топорнин.Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Очередное продление санкций ожидается в конце января 2022 года.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/sanktsii-1764156666.html

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764143679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/rossiya-1764110340.html

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киев, москва, дмитрий песков, нато, мгимо, шарль мишель, евросовет, европарламент, россия