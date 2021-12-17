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Глава Минобороны Эстонии раскритиковал требования России к НАТО
Глава Минобороны Эстонии раскритиковал требования России к НАТО - РИА Новости, 17.12.2021
Глава Минобороны Эстонии раскритиковал требования России к НАТО
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет считает, что предложение РФ о гарантиях безопасности, сделанное в адрес США и НАТО, совершенно неприемлемо. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:44
2021-12-17T19:44
2021-12-17T19:44
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет считает, что предложение РФ о гарантиях безопасности, сделанное в адрес США и НАТО, совершенно неприемлемо.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Требования России к НАТО совершенно неприемлемы! Осуществление любой меры, предложенной Российской Федерацией, было бы катастрофическим для европейской безопасности", - написал Лаанет в Facebook.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
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в мире, сша, нато, россия
Глава Минобороны Эстонии раскритиковал требования России к НАТО
Глава Минобороны Эстонии Лаанет назвал требования России к НАТО совершенно неприемлемыми