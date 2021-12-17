Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе
"Новостная ель" международной медиагруппы "Россия сегодня" появилась на первой линии главного магазина страны.
"Новостная ель" международной медиагруппы "Россия сегодня" появилась на первой линии главного магазина страны.
Лесная красавица стала частью проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".
Лесная красавица стала частью проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".
Друзья и компании-партнеры магазина каждый год превращают его в волшебный лес.
Друзья и компании-партнеры магазина каждый год превращают его в волшебный лес.
К проекту присоединяются все новые участники.
При этом праздничный наряд зеленых красавиц не повторился ни разу.
При этом праздничный наряд зеленых красавиц не повторился ни разу.
В декабре медиагруппе "России сегодня", в которую входят более десяти СМИ, исполнилось восемь лет.
В декабре медиагруппе "России сегодня", в которую входят более десяти СМИ, исполнилось восемь лет.
Все это отражено на "Новостной ели" в виде ярких пиктограмм.
Все это отражено на "Новостной ели" в виде ярких пиктограмм.
Если перейти по QR-кодам с елочных шариков, можно прочитать праздничные новости на ресурсах медиагруппы.
Если перейти по QR-кодам с елочных шариков, можно прочитать праздничные новости на ресурсах медиагруппы.
Выставка новогодних елок в ГУМе дарит праздничное настроение.
Выставка новогодних елок в ГУМе дарит праздничное настроение.
Волшебная аллея открыта для гостей до середины января 2022 года.
Волшебная аллея открыта для гостей до середины января 2022 года.