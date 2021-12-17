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Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе
Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе - РИА Новости, 17.12.2021
Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе
Международная медиагруппа "Россия сегодня" приготовила москвичам и гостям города подарок — елку с праздничными новостями. Яркий новогодний проект — в фотоленте... РИА Новости, 17.12.2021
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фото
ель
москва
гум
новый год
россия сегодня
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" приготовила москвичам и гостям города подарок — елку с праздничными новостями. Яркий новогодний проект — в фотоленте Ria.ru.
москва
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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фото, фото, ель, москва, гум, новый год, россия сегодня
14:39 17.12.2021 (обновлено: 16:07 17.12.2021)
 

Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе

Читать ria.ru в
Международная медиагруппа "Россия сегодня" приготовила москвичам и гостям города подарок — елку с праздничными новостями. Яркий новогодний проект — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

"Новостная ель" международной медиагруппы "Россия сегодня" появилась на первой линии главного магазина страны.

Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
1 из 10

"Новостная ель" международной медиагруппы "Россия сегодня" появилась на первой линии главного магазина страны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Лесная красавица стала частью проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".

Елка агентства Россия сегодня, представленная на выставке Новогодние елки в ГУМе на Красной площади
2 из 10

Лесная красавица стала частью проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Друзья и компании-партнеры магазина каждый год превращают его в волшебный лес.

Посетители на выставке Новогодние елки в ГУМе на Красной площади
3 из 10

Друзья и компании-партнеры магазина каждый год превращают его в волшебный лес.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

К проекту присоединяются все новые участники.

Молодые люди фотографируются у новогодней елки агентства Россия сегодня в ГУМе
4 из 10

К проекту присоединяются все новые участники.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

При этом праздничный наряд зеленых красавиц не повторился ни разу.

Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
5 из 10

При этом праздничный наряд зеленых красавиц не повторился ни разу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В декабре медиагруппе "России сегодня", в которую входят более десяти СМИ, исполнилось восемь лет.

Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
6 из 10

В декабре медиагруппе "России сегодня", в которую входят более десяти СМИ, исполнилось восемь лет.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Все это отражено на "Новостной ели" в виде ярких пиктограмм.

Посетители на выставке Новогодние елки в ГУМе на Красной площади
7 из 10

Все это отражено на "Новостной ели" в виде ярких пиктограмм.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Если перейти по QR-кодам с елочных шариков, можно прочитать праздничные новости на ресурсах медиагруппы.

Девушка фотографирует украшение на елке агентства Россия сегодня, представленной на выставке Новогодние елки в ГУМе на Красной площади
8 из 10

Если перейти по QR-кодам с елочных шариков, можно прочитать праздничные новости на ресурсах медиагруппы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Выставка новогодних елок в ГУМе дарит праздничное настроение.

На выставке Новогодние елки в ГУМе на Красной площади
9 из 10

Выставка новогодних елок в ГУМе дарит праздничное настроение.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Волшебная аллея открыта для гостей до середины января 2022 года.

Посетители на выставке Новогодние елки в ГУМе на Красной площади
10 из 10

Волшебная аллея открыта для гостей до середины января 2022 года.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
 
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