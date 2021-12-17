https://ria.ru/20211217/elka-1764229599.html

Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе

Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе - РИА Новости, 17.12.2021

Новостная елка медиагруппы "Россия сегодня" в ГУМе

Международная медиагруппа "Россия сегодня" приготовила москвичам и гостям города подарок — елку с праздничными новостями. Яркий новогодний проект — в фотоленте... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:39

2021-12-17T14:39

2021-12-17T16:07

фото

ель

москва

гум

новый год

россия сегодня

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Международная медиагруппа "Россия сегодня" приготовила москвичам и гостям города подарок — елку с праздничными новостями. Яркий новогодний проект — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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