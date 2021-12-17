https://ria.ru/20211217/eli-1764249887.html
В России снизился спрос на живые ели
В России снизился спрос на живые ели - РИА Новости, 17.12.2021
В России снизился спрос на живые ели
Каждый год россияне покупают на четверть живых елей меньше, чем годом ранее, в том числе из-за сложности в утилизации, говорится в сообщении Рослесинфорга. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:54
2021-12-17T14:54
2021-12-17T15:00
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Каждый год россияне покупают на четверть живых елей меньше, чем годом ранее, в том числе из-за сложности в утилизации, говорится в сообщении Рослесинфорга.Рослесинфорг – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Организация оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России."Ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. Российские предприниматели ежегодно снижают объемы заготовок живых елей примерно на четверть. В прошлом году, например, показатель упал на 20%, а за четыре года – в два раза. Так, в 2019 году заготовлено порядка 80 тысяч новогодних деревьев, в 2020 году – уже 60 тысяч", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Павла Чащина.Как отмечает ведомство, одной из причин снижения популярности живых елей может быть сложность в утилизации. Лучший способ – сдать праздничное дерево в специальные пункты приема. Они отправляют елки на переработку в щепу, которая потом используется в сельском хозяйстве или при украшении городских улиц.
https://ria.ru/20211214/el-1763450855.html
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общество, новый год, россия
14:54 17.12.2021 (обновлено: 15:00 17.12.2021)
В России снизился спрос на живые ели
Рослесинфорг: каждый год россияне покупают на четверть живых елей меньше, чем годом ранее
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Каждый год россияне покупают на четверть живых елей меньше, чем годом ранее, в том числе из-за сложности в утилизации, говорится в сообщении Рослесинфорга.
Рослесинфорг – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Организация оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России
.
"Ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. Российские предприниматели ежегодно снижают объемы заготовок живых елей примерно на четверть. В прошлом году, например, показатель упал на 20%, а за четыре года – в два раза. Так, в 2019 году заготовлено порядка 80 тысяч новогодних деревьев, в 2020 году – уже 60 тысяч", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Павла Чащина.
Как отмечает ведомство, одной из причин снижения популярности живых елей может быть сложность в утилизации. Лучший способ – сдать праздничное дерево в специальные пункты приема. Они отправляют елки на переработку в щепу, которая потом используется в сельском хозяйстве или при украшении городских улиц.