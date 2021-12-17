https://ria.ru/20211217/ekologiya-1764266643.html
Путин призвал оперативно решать экологические проблемы
Путин призвал оперативно решать экологические проблемы - РИА Новости, 17.12.2021
Путин призвал оперативно решать экологические проблемы
Решения экологических проблем в "сложных регионах" России нужно добиваться сейчас, не откладывать в долгий ящик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:00
2021-12-17T16:00
2021-12-17T16:00
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владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решения экологических проблем в "сложных регионах" России нужно добиваться сейчас, не откладывать в долгий ящик, заявил президент РФ Владимир Путин."Двенадцать городов, где ситуация требует держать на особом контроле (вопросы с экологией)... Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой: не откладывать в долгий ящик и приступать к работе сейчас, ничего не переносить. Есть вещи, которые не надо переносить. У нас лимит времени исчерпан. Нужно добиваться результата конкретного так, чтобы люди реально видели этот результат, чувствовали его на своем здоровье, речь идет о наших людях", - сказал Путин на съезде РСПП.По его словам, для этого надо настроить всю систему таким образом, чтобы она эффективно работала и стимулировала достижение конкретного, нужного результата.
https://ria.ru/20211215/tpu-1763648081.html
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общество, экология, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
Путин призвал оперативно решать экологические проблемы
Президент Путин призвал решать экологические проблемы в "сложных регионах" России