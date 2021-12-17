https://ria.ru/20211217/dtp-1764333868.html

В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом

В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.12.2021

В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб, еще девять пострадали, из них двое госпитализированы в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Чувашии, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:19

2021-12-17T23:19

2021-12-17T23:50

происшествия

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали, из них двое госпитализированы в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Чувашии, сообщил РИА Новости сотрудник экстренных служб."Один человек погиб, девять пострадали, двое из которых госпитализированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что в автобусе ПАЗ находились 18 человек.Уточняется, что ДТП произошло в Мариинско-Посадском районе на автодороге регионального значения.В свою очередь МВД по Чувашии сообщает, что авария произошла около в пятницу в 11:50 (совпадает с мск) на автодороге "Волга" - Марпосад". Водитель автомашины Volkswagen Sharan столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №222 Новочебоксарск - Мариинский Посад. 58-летний житель Мариинского Посада, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте.

https://ria.ru/20211216/dtp-1764011310.html

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, чувашская республика (чувашия), россия