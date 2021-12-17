https://ria.ru/20211217/dtp-1764333868.html
В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.12.2021
В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб, еще девять пострадали, из них двое госпитализированы в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Чувашии, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T23:19
2021-12-17T23:19
2021-12-17T23:50
происшествия
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали, из них двое госпитализированы в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Чувашии, сообщил РИА Новости сотрудник экстренных служб."Один человек погиб, девять пострадали, двое из которых госпитализированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что в автобусе ПАЗ находились 18 человек.Уточняется, что ДТП произошло в Мариинско-Посадском районе на автодороге регионального значения.В свою очередь МВД по Чувашии сообщает, что авария произошла около в пятницу в 11:50 (совпадает с мск) на автодороге "Волга" - Марпосад". Водитель автомашины Volkswagen Sharan столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №222 Новочебоксарск - Мариинский Посад. 58-летний житель Мариинского Посада, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте.
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происшествия, чувашская республика (чувашия), россия
23:19 17.12.2021 (обновлено: 23:50 17.12.2021)
В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб, двое ранены при столкновении автобуса с иномаркой в Чувашии
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали, из них двое госпитализированы в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Чувашии, сообщил РИА Новости сотрудник экстренных служб.
"Один человек погиб, девять пострадали, двое из которых госпитализированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что в автобусе ПАЗ находились 18 человек.
Уточняется, что ДТП произошло в Мариинско-Посадском районе
на автодороге регионального значения.
В свою очередь МВД по Чувашии сообщает, что авария произошла около в пятницу в 11:50 (совпадает с мск) на автодороге "Волга" - Марпосад". Водитель автомашины Volkswagen Sharan столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №222 Новочебоксарск - Мариинский Посад. 58-летний житель Мариинского Посада, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте.